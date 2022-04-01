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Beyaz Gazete
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Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı!

‘Aziz' dizisinde Kenan karakterine hayat veren Eren Hacısalihoğlu, dün akşam sette fenalaştı. Hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Eren Hacısalihoğlu'nun kalbinden operasyon geçireceği öğrenildi.

Ekleme: 1.04.2022 - 10:01 Güncelleme: 1.04.2022 - 10:01 / Editör: Ozge Selin
'Aziz' dizisinde rol alan Eren Hacısalihoğlu, dün akşam sette fenalaştı. Kalbi sıkışan ve kendisini kötü hisseden oyuncu, apar topar hastaneye kaldırıldı. Erenköy'deki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan oyuncu Hacısalihoğlu taşikardi (kalp çarpıntısı) rahatsızlığı nedeniyle gözlem altına alındı. Bir süredir sağlık sorunları yaşayan oyuncunun yarın kalbinden operasyon geçireceği öğrenildi.
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