Oyuncu İbrahim Gündoğan vefat etti

Kurtlar Vadisi Pusu'da başarılı bir şekilde canlandırdığı Mete Aymar karakteri ile akıllara kazınan ünlü oyuncu İbrahim Gündoğan geçirdiği kalp krizi sebebiyle vefat etti..

Kurtlar Vadisi Pusu'nun Mete Aymar'ı usta oyuncu İbrahim Gündoğan vefat etti.



63 yaşındaki oyuncu İbrahim Gündoğan'ın üzücü haberi sinama ve dizi severleri üzdü.



Usta oyuncunun vefat haberini Süha Uygar sosyal medya hesabından 'Yolun ışıklar içinde olsun usta…' cümlesiyle açıkladı.



CENAZE NAMAZI NE ZAMAN?



Gündoğan'ın cenazesi yarın öğle namazına müteakip Göksu Peksimetçi Salihağa Cami'den son yolculuğuna uğurlanacak.



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