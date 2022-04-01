. Mahsun Kırmızıgül boşanıyor!
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Beyaz Gazete
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Mahsun Kırmızıgül boşanıyor!

Genç bir kadınla samimi görüntüleri ortaya çıkan şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, günlerdir sessizliğini koruyor. Avukat eşi Ece Binay’dan ise son dakika hamlesi geldi. Önce eşinin soyadını sosyal medya hesabından silen Binay, ardından boşanma davası açtı.

Ekleme: 1.04.2022 - 09:45 Güncelleme: 1.04.2022 - 09:46 / Editör: Ozge Selin
Avukat Ece Binay ile evli olan Mahsun Kırmızıgül’ün, genç bir kadınla çekilmiş samimi görüntülerinin ortaya çıkmıştı. Ünlü şarkıcının, eşini aldattığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

KIRMIZIGÜL SOYADINI SİLDİ

Konuyla ilgili açıklama yapmayan çiftten gelen son hamle dikkat çekti. Ece Binay, Kırmızıgül’ün soyadını sosyal medya profilinden sildi. Kızının eğitimi için Amerika’da bulunan Binay, boşanma davası açmak için apar topar Türkiye'ye döndü.

"BU GÖRÜNTÜLERİN ÇIKMASI BİLE BOŞANMA SEBEBİ"

Hukuki süreci başlattığı ve boşanma dilekçesini verdiği öğrenilen Ece Binay’ın, yakın çevresine, “Evlilikler çok dikkatli yaşanılmalı. Böyle olaylara sebep verilmemeli. Bu haberlerin çıkması bile boşanma sebebi zaten. O yüzden boşanıyorum” dediği öğrenildi.

Kızları olduğu için hassas bir süreç içinde olan ve olayın şokunu hâlâ üzerinden atamadığı söylenen Binay’ın, boşanmanın bir an sonuçlanması için çabaladığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyayı sallayan videoda; Mahsun Kırmızıgül’ün, bir kadının dizine yatarak saçlarını okşattığı görülüyordu. Kırmızıgül ile genç kadının ayna karşısında çekilen bir pozu da gündem olmuştu.

53 yaşındaki yönetmen ve şarkıcı, çok konuşulan görüntüler karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti. Ece Binay’ın ise boşanmak için işlemleri başladığı ortaya çıktı.

BİZ KIZLARI VAR

Mahsun Kırmızıgül, 2016’da bir yıldır birlikte olduğu Avukat Ece Binay ile ABD’nin Los Angeles eyaletinde dünyaevine girmişti. Ünlü çiftin 2017 yılında Amerika’da dünyaya gelen Lavin isimli bir kızı bulunuyor.
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