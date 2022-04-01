Kerem Bürsin'den korkutan haber!

Geçtiğimiz aylarda Hande Erçel'le yollarını ayıran ünlü oyuncu Kerem Bürsin'in ayrılık sonrası ABD’ye giderken trafik kazası geçirdiği iddia edildi. Konuyla ilgili menajerinden ilk açıklama geldi.

Kerem Bürsin ile Hande Erçel aşkı rol aldıkları 'Sen Çal Kapımı' dizinin setinde başlamıştı. İlişkileri Maldivler tatilinde belgelenen çift, dizinin final yapmasından kısa bir süre sonra yollarını ayırdı.



Ayrılık sonrası ilk hamle Hande Erçel'den geldi. Erçel, Bürsin ile yer aldığı bütün fotoğrafları Instagram sayfasından kaldırdı. Çok geçmeden Kerem Bürsin de aynı hamleyi yaptı. Kerem Bürsin ile Hande Erçel'in menajerlerinin, iki oyuncunun kariyerlerini düşünerek, bu ilişkinin bitmesi yönünde baskı yaptıkları öne sürüldü.



KAZA MI YAPTI?



Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, Hande Erçel ile ayrıldıktan sonra soluğu Amerika’da almıştı. Bürsin’in ABD’de kaza yaptığı iddia edildi. Ünlü oyuncunun hayranları, Kerem Bürsin’in sağlık durumunu merak edince menajeri açıklama yaptı.



'ESKİYE DAYALI HİSSİYATIMIZ YOK!'



Kerem Bürsin’in menajeri, kaza haberini “Yok öyle bir şey” diyerek yalanladı. Öte yandan önceki gün ABD’nin Pensilvanya Eyaleti'nde 80 aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi ölmüş, 24 kişi ise yaralanmıştı.



"AŞK YENİDEN Mİ?"



Kerem Bürsin'in (34), final yapan 'Sen Çal Kapımı' dizisinde başrolü paylaştığı Hande Erçel'den ayrıldıktan sonra eski sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'le (31) sosyal medyada yeniden takipleşmesi, "Aşk yeniden mi?" sorusunu akıllara getirmişti.





Eski sevgilisi Kerem Bürsin ile tekrar sosyal medyada birbirlerini takip eden Tanrısevsin, "aralarında tekrar aşk başlayabileceği" iddialarına son noktayı koydu. 31 yaşındaki güzel, meslektaşı ile arkadaş olduklarını söyleyip, "Tekrar aşk durumu yok" dedi.



KEREM BÜRSİN CEPHESİNDEN İLK AÇIKLAMA



Magazin gündemine bomba gibi düşen aşk iddiasının ardından Kerem Bürsin'in ajansından basın açıklaması yapılmıştı: Son zamanlarda basında yer alan haberler için maalesef böyle bir dönemde bir açıklama yapma gereği duymaktayız. Dünyanın ve ülkemizin geçtiği bu sancılı ve hoş olmayan süreçte gündemin bu şekilde meşgul edilmemesini isteriz. Kerem Bürsin adının geçtiği haberler hiçbir şekilde doğru değildir. Ajansı ve kendisi dışında çıkan haberlerin hiçbir doğruluk payı yoktur. Oyuncumuz Kerem’in hayatında kimse olmamakla birlikte işlerimize her zamanki yoğun tempo ile devam etmekteyiz. Değerli magazin mensuplarının da bu süreç içerisinde sadece oyuncumuza değil ama herkese böyle hassas bir dönemde saygı duyulmasını rica ederiz.