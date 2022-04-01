. İbrahim Tatlıses, CZN Burak ve Nusret'i hedef aldı: Millete çamur yediriyorlar
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Beyaz Gazete
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İbrahim Tatlıses, CZN Burak ve Nusret'i hedef aldı: Millete çamur yediriyorlar

Lahmacun ve çiğköfte restoranlarının işletmeciliğini yapan İbrahim Tatlıses, yeni yatırımlarını basın mensuplarıyla paylaştı. Tatlıses,Nusret ve CZN Burak'ı hedef alarak, "Ne yağları yağ, ne isotları isot. Millete çamur yediriyorlar" sözlerine yer verdi.

Ekleme: 1.04.2022 - 09:30 Güncelleme: 1.04.2022 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
Türk müziğinin efsane sanatçılarından İbrahim Tatlıses, soyadını taşıyan gıda şirketiyle dünyaya açılmaya hazırlanıyor. Önceki gün yeni yatırımlarını duyurmak için basın toplantısı yapan İmparator, CZN Burak ve Nusret'i sözleriyle yerden yere vurdu.

"CZN BURAK VE NUSRET MİLLETE ÇAMUR SATIYOR"

Şimdilerde tüm dünya ülkelerinde bayilik anlaşmaları yaptığı duyuran Tatlıses, CZN Burak ve Nusret için "Benim sayemde piyasaya çıktılar" diyerek zehir zemberek açıklamalar yaptı. İkilinin çamur sattığını ileri süren İmparator, "Tatlıses 1984'den beri var ama onlar yoktu. Kimseyi rakip görmüyorum. Kendi yemediğim şeyi, kimseye yedirmem. Onlar benim yaptığım işi yapmıyor. İsotun bilmem neyini alıyor. Zeytinyağının bilmem neyini kullanıyor, içine su mu katıyor ne katıyor! Biz onlar gibi su kullanmıyoruz. Onlar su ile kaynatıyorlar. İspat ederdim. Bakıyorsun çamur. Millete çamur satıyorlar herhalde."
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