Hülya Avşar hacker kurbanı oldu! 'Fotoğraflarım var'
Hülya Avşar hacker kurbanı oldu! 'Cazibeli kadın' açıklamasının ardından hayatının şokunu yaşayan Avşar kızı, Twitter hesabından fotoğraflarını paylaştığı Instagram hesabının çalındığını duyurdu. "Birikmiş fotoğraflarım var" diyen Avşar kızı, takipçilerinde merak uyandırdı. Geçtiğimiz günlerde "Hafif kırışmış kadın çok cazibeli, şimdi kimin kaç yaşında olduğunu anlamıyorsunuz" açıklaması ile dikkatleri üzerine çeken 58 yaşındaki Hülya Avşar bir süre Twitter hesabını Instagram niyetine kullanacağını ifade etti.
Hülya Avşar hacker kurbanı oldu! 'Cazibeli kadın' açıklamasının ardından hayatının şokunu yaşayan Avşar kızı şu sıralar sosyal medya hesabını geri almaya çalışmakla meşgul.
Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Hülya Avşar'a hacker şoku yaşadı.
Yıllardır gündemden düşmeyen Hülya Avşar, her dönem adından söz ettirmeyi başaran nadir isimlerden. Son dönemlerde iddialı kıyafetleri gündeme yansıyan Avşar kızı bu defa Instagram hesabının çalınmasıyla gündemde.
"BİRİKMİŞ FOTOĞRAFLARIM VAR"
Twitter'dan Instagram hesabının çalındığını açıklayan Hülya Avşar, "1 haftadır Instagram hesabımı kullanamıyorum. Çözmeye çalışıyoruz. Birikmiş fotolarım var, bir süre burayı Instagram niyetine kullanacağım" dedi.
Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Hülya Avşar'a hacker şoku yaşadı.
Yıllardır gündemden düşmeyen Hülya Avşar, her dönem adından söz ettirmeyi başaran nadir isimlerden. Son dönemlerde iddialı kıyafetleri gündeme yansıyan Avşar kızı bu defa Instagram hesabının çalınmasıyla gündemde.
"BİRİKMİŞ FOTOĞRAFLARIM VAR"
Twitter'dan Instagram hesabının çalındığını açıklayan Hülya Avşar, "1 haftadır Instagram hesabımı kullanamıyorum. Çözmeye çalışıyoruz. Birikmiş fotolarım var, bir süre burayı Instagram niyetine kullanacağım" dedi.