. Hülya Avşar hacker kurbanı oldu! 'Fotoğraflarım var'

Hülya Avşar hacker kurbanı oldu! 'Cazibeli kadın' açıklamasının ardından hayatının şokunu yaşayan Avşar kızı, Twitter hesabından fotoğraflarını paylaştığı Instagram hesabının çalındığını duyurdu. "Birikmiş fotoğraflarım var" diyen Avşar kızı, takipçilerinde merak uyandırdı. Geçtiğimiz günlerde "Hafif kırışmış kadın çok cazibeli, şimdi kimin kaç yaşında olduğunu anlamıyorsunuz" açıklaması ile dikkatleri üzerine çeken 58 yaşındaki Hülya Avşar bir süre Twitter hesabını Instagram niyetine kullanacağını ifade etti.