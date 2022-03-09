. Sinem Kobal'ın kardeşini görenler inanamadı!

Meğer Sinem Kobal'ın sevilen dizisi Selena'da kardeşi de oynamış! Şu sıralar ikinci kez anne olmak için gün sayan güzel oyuncu Sinem Kobal'dan kardeşi Kerem Kobal'ın doğum gününde paylaşım geldi.. Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştiren güzel oyuncu Sinem Kobal 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına almıştı. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Sinem Kobal geçtiğimiz günlerde Ege'ye gitmiş sakin bir hamilelik için inzivaya çekilmişti. Hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşmayı ihmal etmeyen Sinem Kobal geçtiğimizde Instagram hesabının hikaye bölümünden, kardeşi Kerem Kobal'ın doğum gününü, yaptığı paylaşımlarla kutlamıştı. Sinem Kobal'ın kardeşini ilk defa görenler oldukça şaşırdı. Sinem Kobal ile kardeşi Kerem Kobal'ın Selena'da birlikte oynadığı ortaya çıktı. İşte Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal...

Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında hayatını birleştiren güzel oyuncu Sinem Kobal 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına almıştı.Uzun süredir ekranlardan uzak olan ve ikinci bebeğine hamile olan Sinem Kobal geçtiğimiz günlerde Ege'ye gitmiş sakin bir hamilelik için inzivaya çekilmişti.Şu sıralar ikinci kez anne olmak için gün sayan güzel oyuncu Sinem Kobal'dan geçtiğimiz günlerde kardeşi Kerem Kobal'ın doğum gününde paylaşım gelmişti.Hayranlarıyla sosyal medya üzerinden buluşmayı ihmal etmeyen Sinem Kobal Instagram hesabının hikaye bölümünden, kardeşi Kerem Kobal'ın doğum gününü, yaptığı paylaşımlarla kutlamıştı.Sinem Kobal kardeşi Kerem ile olan karelerini paylaşarak "İyi ki doğdun" demişti.Sinem Kobal'ın kardeşini ilk defa görenler oldukça şaşırdı.Sinem Kobal'ın kardeşi Kerem Kobal'ı görenler "İki kardeş bu kadar mı benzemez" demeden edemedi.