. Seren Serengil ile eski eşi Yaşar İpek arasındaki tehdit davasında flaş karar! Seren Serengil hakkında...
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Beyaz Gazete
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Seren Serengil ile eski eşi Yaşar İpek arasındaki tehdit davasında flaş karar! Seren Serengil hakkında...

Yaşar İpek'in eski eşi Seren Serengil'i, 'Söylemezsem Olmaz' sunucusu Seyhan Soylu'nun evinde tehdit edilmesine ilişkin davanın görülmesine devam edildi. Yaşar İpek 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada savunma yaptı. Mahkeme Seren Serengil hakkında zorla kararı çıkarttı. Yaşar İpek, yaşananlar hakkında bakın neler söyledi...

Ekleme: 9.03.2022 - 12:53 Güncelleme: 9.03.2022 - 12:59 / Editör: Ozge Selin
Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' sunucusu Seren Serengil eski eşi olan şarkıcı Yaşar İpek'e kendisini 'Söylemezsem Olmaz' sunucusu Seyhan Soylu'nun evinde tehdit ettiğini öne sürerek dava açtı.

Yaşar İpek 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada savunma yaptı. Mahkeme Seren Serengil hakkında zorla kararı çıkarttı.

Davaya konu olan olay 5 Mayıs 2020 tarihinde yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre sanık Yaşar İpek o dönemde henüz boşanma aşamasında olduğu eşi Seren Serengil'i, Seyhan Soylu'nun evinde tehdit etti. Hazırlanan iddianamede sanık İpek'in "Hakaret" ve "Tehdit" suçlarından toplam 9 aydan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Bakırköy 55. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Yaşar İpek geldi. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

Yaşar İpek savunmasında Seren Serengil ile olay tarihinde boşanma aşamasında olduğunu belirterek "Takıntılı ve hasta bir insan benden vazgeçemiyordu. Bu durumu anlayınca evi terk ettim. 41 yaşındayım. Kimseye bugüne kadar tokat atmışlığım yok. Onunla evlenmekle hata yaptım. Baktım ki canavar, boşandım. Seyhan Soylu annemle babama sosyal medya hesabından küfür etti. Kendilerini yerlerden yerlere attılar. Şeytan fikirliler. Ben olay günü bu durumu konuşmak için erkek kardeşim ve damadımızla Seyhan Soylu'nun evinin önüne gittim.

"Seren o evde yoktu. Zaten onunla konuşmak isteseydim onun evine giderdim. Elimde silah yoktu. Gitmeden önce Bakırköy İlçe Müdürü Cihat Müdürü aradım. Seyhan Soylu'ya 'gel bakalım konuşalım ölmüş babamla derdin ne' dedim. Anneme de önceden hakaret etmişti. Seyhan Soylu pencereden imdat diye bağırdı. Polisler geldi. Zaten onları ben aramıştım. Hakaret ve tehdit içeren sözler söylemedim. Zaten konu Seren değildi. Karakola gittik. Müdür buna kızdı 'niye sataşıyorsun' dedi. Seyhan Soylu cazgırlık yaptığı için konuşmayı yapamadım. Suçlamayı kabul etmiyorum. Yemin ederim başkası katil olarak gelirdi karşınıza bunlar öyle insanlar" dedi.

SEREN SERENGİL HAKKINDA ZORLA GETİRME KARARI
Mahkeme, müşteki Seren Serengil hakkında zorla getirme kararı çıkararak duruşmayı erteledi.



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