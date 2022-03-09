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Seray Sever ayakta durmakta zorlandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitiren oyuncu ve sunucu Seray Sever’in babası Tamer Sever toprağa verildi.

Ekleme: 9.03.2022 - 21:03 Güncelleme: 9.03.2022 - 21:05 / Editör: Ozge Selin
Bodrum’da hastanede bir süredir koronavirüs tedavisi gören oyuncu ve sunucu Seray Sever’in babası Tamer Sever, dün yaşamını yitirdi.

Ortakent Kerem Aydınlar Camii’nde Tamer Sever için bugün öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Seray Sever ve ailesinin yanı sıra yakınları ve dostları katıldı. Kılınan namazın ardından Tamer Sever Ortakent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Okunan duaların ardından Seray Sever babasının mezarına çiçek bıraktı. Hamile olan Sever’in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü.

Babasının ölümü nedeniyle büyük bir üzüntü yaşadığını dile getiren Seray Sever, "Babamın bir sürü kronik rahatsızlığı vardı.

Fakat bir hafta yoğun bakımda entübe kaldı. Beni İstanbul’a yolcu etti. Çünkü artık doğum yaklaşmıştı. Beni o gün yolcu ettikten sonra doktorlar arayıp babamın entübe edileceğini söyledi.

Allah kimseye böyle acı vermesin. Yine de çok şanslıyım Allah herkese böyle bir baba nasip etsin, ateş düştüğü yeri yakıyor" dedi

Allah kimseye böyle acı vermesin. Yine de çok şanslıyım Allah herkese böyle bir baba nasip etsin, ateş düştüğü yeri yakıyor" dedi

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