Necati Şaşmaz’ın serveti dudak uçuklattı!

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı olarak ünlenen ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan Necati Şaşmaz'ın mal varlığı say say bitmiyor. İşte, uzun süredir ekranlardan uzak olan Şaşmaz’ın dudak uçuklatan serveti...

Yayınlandığı döneme damga vuran dizi Kurtlar Vadisi’nde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle adını duyuran Necati Şaşmaz, geçtiğimiz günlerde İbo Show’a katıldı.



Ünlü oyuncu, hayranlarının uzun süredir beklediği müjdeyi İbo Show’da verdi. Uzun süredir ekranlardan uzak olan Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi'nin ardından yeni bir dizi hazırlığında olduğunu açıkladı.



'SENARYOSUNU BEN YAZIYORUM'



Şaşmaz, "Çalışmalarım oluyor, bir platformda sevenlerimle buluşmayı düşünüyorum. Senaryosunu ben yazıyorum" dedi.



İbo Show’daki açıklamalarıyla gündeme gelen Necati Şaşmaz, şimdi ise mal varlığıyla olay oldu.



Ünlü oyuncunun mal varlığı dudak uçuklattı. İşte, Necati Şaşmaz’ın dudak uçuklatan serveti.



50 DAİRESİ, 18 REZİDANS DAİRESİ VAR!



Ünlü oyuncu Necati Şaşmaz'ın çok sayıda gayrimenkulü var. En son aldığı rezidans dairesi ile gündeme gelen oyuncuya ait olduğu bilinen mal varlığı şöyle: 50 adet daire (Ataşehir Konutları), 18 rezidans daire (Şişli Bomonti), 1 süpermarket, Çok sayıda arsa.



Uzun bir süredir ekranlardan uzak olan Necati Şaşmaz, 17 rezidans dairesinin üzerine bir yenisini daha ekledi. İstanbul’da olduğu bilinen yeni bir rezidanstaki 1 adet daireye 2 milyon 600 bin dolar (yaklaşık 36 milyon) ödediği öğrenildi. Şaşmaz'ın aldığı bu son rezidans ile birlikte toplamda 18 rezidans dairesi olmuş oldu.