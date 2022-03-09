. Makyajsız hali gündem oldu!

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, sosyal medyada makyajsız halini paylaştı. Jennifer Lopez'i ilk kez makyajsız gören birçok kişi, şaşkınlığını gizleyemezken ünlü isim sosyal medyada da gündem oldu.

52 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, makyajsız halini paylaştı.Jlo lakabı ile bilinen Jennifer Lopez'in makyajsız görüntüsü kısa sürede gündem oldu.Yıllarda hem şarkıcılık hem de oyunculuk yapan Jennifer Lopez, ekranda ve sahnede daima makyajlı hali ile görüntü veriyor.MAKYAJSIZ HALİNİ GİZLEMEDİKendi adına bir güzellik markası kuran Jennifer Lopez, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda markasının ürünlerini tanıttı.Hayranlarına güzellik tüyoları vermeyi seçen Jennifer Lopez, doğal görüntüsü ile kendisine hayran bıraktı.