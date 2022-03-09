. Makyajsız hali gündem oldu!
  • USD: 14,47 - 14,50
  • EURO: 15,75 - 15,78
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Makyajsız hali gündem oldu!

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, sosyal medyada makyajsız halini paylaştı. Jennifer Lopez'i ilk kez makyajsız gören birçok kişi, şaşkınlığını gizleyemezken ünlü isim sosyal medyada da gündem oldu.

Ekleme: 9.03.2022 - 01:42 Güncelleme: 9.03.2022 - 01:44 / Editör: Ozge Selin
52 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, makyajsız halini paylaştı.

Jlo lakabı ile bilinen Jennifer Lopez'in makyajsız görüntüsü kısa sürede gündem oldu.

Yıllarda hem şarkıcılık hem de oyunculuk yapan Jennifer Lopez, ekranda ve sahnede daima makyajlı hali ile görüntü veriyor.

MAKYAJSIZ HALİNİ GİZLEMEDİ

Kendi adına bir güzellik markası kuran Jennifer Lopez, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda markasının ürünlerini tanıttı.

Hayranlarına güzellik tüyoları vermeyi seçen Jennifer Lopez, doğal görüntüsü ile kendisine hayran bıraktı.

Makyajsız hali gündem oldu!

Dünya devlerinden Rusya kararı: Restoranlarını kapatıyorlar
Rusya, Ukrayna'da geçici ateşkesi bir gün daha uzattı
Aksaray Valisi stokçulara baskın yaptı! Market rafında olmayan ayçiçek yağı depodan çıktı
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü mü?
Pentagon'dan uçuşa yasak bölge açıklaması: İlan edilmesi çok zor
Putin'den yaptırımlara karşı ilk adım: Ürün ve hammadde ihracını yıl sonuna kadar yasakladı
Türkiye'den Ukrayna'ya yardım eli! AFAD'a ait 23 TIR bölgeye ulaştı
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den önemli açıklamalar! 'Rusya, NATO'nun gücünü hafife aldı'
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus ordusunun kayıplarını açıkladı! 'Asla pes etmeyeceğiz'
8 Mart koronavirüs tablosu açıklandı!
Joe Biden: ABD, Rusya'dan petrol ve gaz ithalatını yasakladı!
Almanya Rus doğal gazına alternatif arıyor! 2 sene sürecek proje için adım atıldı!
Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı!
Türk'ün silahı geleceğe damga vuracak! Selçuk Bayraktar'dan heyecan veren TB 3 ve MİUS sözleri
ABD'de petrol için yeni iddia! Brent ve altın fiyatları yönünü yukarı kırdı
Bomba iddia: Zeytinlikteki villa CHP’li Engin Altay’ın mı? 'Belediye nasıl görmemiş hayret!'
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den Rusya'ya çağrı: İnsani yardım koridoru açın
Rusya'dan gizli rapor sızdırıldı: Zelensky öldürülse bile...
Kemal Kılıçdaroğlu: Diyarbakır'da da elektriği bedava vereceğiz
CHP’li Sezgin Tanrıkulu metroda tartıştığı güvenlik görevlisini işten attırdı: Ben milletvekiliyim, sen gününü göreceksin
Yerli COVID-19 aşısı Turkovac flaş gelişme! Bu bir ilk olacak...

Yerli COVID-19 aşısı Turkovac flaş gelişme! Bu bir ilk olacak...

Kredi kartı limiti için flaş talep! Vergi ödemeleri...

Kredi kartı limiti için flaş talep! Vergi ödemeleri...

UEFA'dan tarihi karar!

UEFA'dan tarihi karar!

Rusya-Ukrayna savaşı araba fiyatlarını etkileyecek mi?

Rusya-Ukrayna savaşı araba fiyatlarını etkileyecek mi?

Herkesi ilgilendiriyor! Vergi maratonu başladı: Kim ne ödeyecek? İşte detaylar...

Herkesi ilgilendiriyor! Vergi maratonu başladı: Kim ne ödeyecek? İşte detaylar...

Marmaray’da ‘neden sevişiyorsunuz’ kavgası! Gençlere tekme tokat saldırdı

Marmaray’da ‘neden sevişiyorsunuz’ kavgası! Gençlere tekme tokat saldırdı