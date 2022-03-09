. Hande Erçel'den Kerem Bürsin hamlesi
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Beyaz Gazete
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Hande Erçel'den Kerem Bürsin hamlesi

Hande Erçel ve Kerem Bürsin’in geçtiğimiz aylarda ayrıldıkları iddia edilmişti. Çıkan iddialar sonrası bir açıklama yapmayan çift kafaları karıştırmıştı. Şimdi ise Hande Erçel, cephesinden yeni bir hamle geldi.

Ekleme: 9.03.2022 - 21:00 Güncelleme: 9.03.2022 - 21:02 / Editör: Ozge Selin
"Sen Çal Kapımı" dizisinin setinde aşk yaşamaya başlayan Hande Erçel ile Kerem Bürsin çifti hakkında bomba bir iddia ortaya atılmıştı.

Yakın çevresinden alınan duyumlara göre geçtiğimiz günlerde aşklarına son noktayı koydukları iddia edilmişti.

İkilinin bu durumu açıklamama nedeni ise söylentilere göre reklam anlaşmasına zarar gelmemesi.

Ancak şimdi ise Hande Erçel, cephesinden yeni bir hamle geldi.

Uzun süredir suskunluğunu koruyan Hande Erçel, Kerem Bürsin’i Instagram sayfasından takip etmeyi bıraktı.

Hande Erçel’in bu hamlesi “Kerem’i tamamen kafasından sildi” olarak yorumlandı.

Öte yandan Kerem Bürsin ise Hande Erçel’i takip etmeye devam ediyor.

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