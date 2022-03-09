. Güzelliğiyle hayran bırakmıştı!
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Beyaz Gazete
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Güzelliğiyle hayran bırakmıştı!

Üç Kız Kardeş dizisinde Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. İlk kez Adı Efsane dizisiyle izleyici karşısına çıkan ve rol aldığı yapımlarla dikkatleri üzerine çeken Kaya, yeni dizisiyle kariyerindeki yükselişini sürdürdü. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Kaya'nın estetiksiz halini görenler ise şaşkına döndü..

Ekleme: 9.03.2022 - 21:11 Güncelleme: 9.03.2022 - 21:15 / Editör: Ozge Selin
Üç Kız Kardeş dizisinde canlandırdığı Türkan karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Özgü Kaya izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Bir anda sosyal medyanın da gündemine oturan Kaya'nın estetik hali ise şaşkına çevirdi.

İşte Özgü Kaya'nın estetiksiz hali

Güzelliğiyle hayran bırakmıştı!
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