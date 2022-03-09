. Dilara Aksüyek'in taksicilerle imtihanı!
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Beyaz Gazete
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Dilara Aksüyek'in taksicilerle imtihanı!

Son olarak 'Baş Belası' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Dilara Aksüyek, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Uzun süre taksi bekleyen 34 yaşındaki oyuncu, 'İstanbullu Gelin'de rol aldığı dönemde, bir taksici ile yaşadığı olayı anlattı.

Ekleme: 9.03.2022 - 09:30 Güncelleme: 9.03.2022 - 09:32 / Editör: Ozge Selin
İlk rolü 2012 yılında 'Evlerden Biri' dizisinde 'Filiz' karakteri olan, 'Muhteşem Yüzyıl: Kösem'de Mahfiruze Sultan'ı oynayan Dilara Aksüyek, Nişantaşı'nda taksi beklerken objektiflere takıldı.

"10'UNCU TAKSİ DE DURMADI"
Yaklaşık 10 dakika taksi bekleyen ünlü oyuncu, kendisine "Ne tarafa?" diye soran taksicilerden dert yanıp, "10'uncu taksi de durmadı, hala bekliyorum" açıklamasını yaptı.

"YOLUN ORTASINDA İNDİRDİ"
Beklemekten sıkılan Dilara Aksüyek, taksicilerle ilgili iyi ya da kötü bir anısının olup olmadığı yönündeki soru üzerine basın mensuplarıyla bir anısını paylaştı.

Oyuncu, "Bir ara 'İstanbullu Gelin'de oynarken taksiye bindim, taksici yolda 'Ben o diziyi izliyorum, çok da seviyorum' demeye başladı. İki dakika geçince beni indirdi. Nedenini sorduğumda ise 'Bir sohbet etmek istedim, buradan daha rahat taksi bulursun diye düşündüm' deyip, beni yolun ortasında indirdi" şeklinde konuştu.
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