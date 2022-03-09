Demet Evgar'dan hamilelik haberi!

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye Ofisi’nin ilk “İyi Niyet Elçisi” seçilen Demet Evgar’ın ilk bebeğine hamile olduğu iddia edildi.

“Sen de sesini duyur!” diyerek kadınlara seslendiği videosuyla önceki gün sosyal medyada viral olan oyuncunun, sürekli içgüdüsel olarak karnını tuttuğu dikkatlerden kaçmadı.



Kulislerde sanatçının üç aylık Hamile olduğu konuşuluyor. 2016 yılından beri işletmeci Levent Babataş ile birlikte olan 41 yaşındaki Demet Evgar, daha önce verdiği demeçlerde annesinin artık torun istediğini söylemişti.



