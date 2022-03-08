Restoranı savaş alanına çevirmişlerdi! Ayşegül Çınar ve Furkan Çalıkoğlu'nun olay görüntüleri ortaya çıktı!

İstanbul Karaköy'deki bir otelin restoranında yüksek sesli konuştuğu gerekçesiyle uyarılan ardından da güvenlik görevlisi tarafından dışarı alınmak istenince olay çıkaran oyuncu Ayşegül Çınar ile sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, otele gelen polis ekipleriyle de tartışıp elinden sil

İstanbul Karaköy'deki bir otelin restoran kısmında geçtiğimiz haziran ayında meydana gelen olayda, dizi oyuncusu Ayşegül Çınar ve daha önce uyuşturucu konusunda karşı karşıya geldiği sevgilisi Furkan Çalıkoğlu, yüksek sesle konuştukları gerekçesiyle kendilerini mekan dışına almak isteyen otel görevlileri ve ardından polislerle tartışma yaşamıştı.



Hatta ikili daha da ileri giderek polisin silahını elinden almıştı. Olayın ardından gözaltına alınan ve serbest bırakılan ikiliden Çınar'ın polis memurlarına karşı 'Haritadan kendinize yer beğenin' dediği öne sürülmüştü.



Polisin elinden silahını alarak tehdit eden Ayşegül Çınar hakkında 6, Furkan Çalıkoğlu hakkında ise 22 yıl 1 aya kadar hapis istenmişti.



Olaydan kısa süre sonra otel restoranında Furkan Çalıkoğlu'nun polisin elinden silahını aldığı görüntülerde ortaya çıktı.



