. Nurgül Yeşilçay kaza geçirdi!
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Nurgül Yeşilçay kaza geçirdi!

'Son Nefesime Kadar' adlı diziyle ekranlara dönen Nurgül Yeşilçay, geçtiğimiz aylarda sette geçirdiği kaza sonucunda hastanelik olmuştu. Güzel oyuncu, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Ekleme: 8.03.2022 - 10:13 Güncelleme: 8.03.2022 - 10:14 / Editör: Ozge Selin
Ocak ayında dizi setinde geçirdiği kaza sonucunda hastanelik olan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay, takipçilerini; sağlık durumu hakkında bilgilendirdi. Bir süredir sosyal medyadan uzak olan güzel oyuncu, "Siz siz olun emniyet kemerinizi takın lütfen" uyarısında bulundu.

Çektiği selfie'yi takipçileriyle paylaşan 45 yaşındaki Nurgül Yeşilçay, son durumunu şu sözlerle anlattı:


"Bir süredir buralarda yoktum! Hastanelerde boğuşuyordum çünkü! Kendi kullandığım araçla büyük bir Kaza atlattım! Ağzıma, çeneme dikişler atıldı! Hasar kaldı ve bir süre daha devam edecek! Azıcık yamuğum ama gayet iyiyim anlayacağınız... Siz siz olun emniyet kemerinizi takın lütfen!!!"

FREN YERİNE GAZA BASMIŞ

Öte yandan başrolünde oynadığı 'Son Nefesime Kadar' dizisinde bir polisi canlandıran oyuncunun, sahne gereği gördüğü suçluyu yakalamaya çalışırken, araçta fren yerine gaza bastığı iddia edilmişti.


Rol arkadaşına arkadan hafif bir şekilde çarpan Nurgül Yeşilçay, daha sonra direksiyon hakimiyetini kaybetmişti. Ünlü isim, bir ağaca çarptığı öne sürülmüştü.

Bir çocuk annesi oyuncunun kaza sonrası dudağı patlarken, araçtaki kameraman da kafasını kamerasına çarpmıştı. İkili, sete çağırılan ambulansla hastaneye götürülerek, bir süre müşahede altında tutulmuştu.
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