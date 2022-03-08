. 'Metin Çoban' aşka geldi!

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından Arka Sokaklar'da 'Hüsnü Komiser'in (Özgür Ozan) oğlu 'Metin Çoban' karakterini canlandıran Furkan Göksel, geçtiğimiz pazar günü sevgilisi Kader Bozkurt'la Bebek'te objektiflere yansıdı.Tatlı yemek için Bebek Waffle'a giren ve neşelerinin yerinde olduğu gözlenen aşıklar, birbirlerine sarılarak, uzun süre sohbet etti.'HEP SEN OL YANIMDA'27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz ocak ayında sevgilisinin yaş gününü, Instagram hesabından kalp emojisiyle birlikte “Doğum günün kutlu olsun güzel sevgilim. Hep sen ol yanımda” mesajıyla kutlamıştı.