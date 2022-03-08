'Metin Çoban' aşka geldi!
Furkan Göksel, 2006 yılında kadrosuna dahil olduğu Kanal D'nin fenomen dizisi 'Arka Sokaklar' dizisiyle geniş kitlelerce tanındı. Genç oyuncu, önceki gün sevgilisi Kader Bozkurt ile Bebek'te görüntülendi.
Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından Arka Sokaklar'da 'Hüsnü Komiser'in (Özgür Ozan) oğlu 'Metin Çoban' karakterini canlandıran Furkan Göksel, geçtiğimiz pazar günü sevgilisi Kader Bozkurt'la Bebek'te objektiflere yansıdı.
Tatlı yemek için Bebek Waffle'a giren ve neşelerinin yerinde olduğu gözlenen aşıklar, birbirlerine sarılarak, uzun süre sohbet etti.
'HEP SEN OL YANIMDA'
27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz ocak ayında sevgilisinin yaş gününü, Instagram hesabından kalp emojisiyle birlikte “Doğum günün kutlu olsun güzel sevgilim. Hep sen ol yanımda” mesajıyla kutlamıştı.
Tatlı yemek için Bebek Waffle'a giren ve neşelerinin yerinde olduğu gözlenen aşıklar, birbirlerine sarılarak, uzun süre sohbet etti.
'HEP SEN OL YANIMDA'
27 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz ocak ayında sevgilisinin yaş gününü, Instagram hesabından kalp emojisiyle birlikte “Doğum günün kutlu olsun güzel sevgilim. Hep sen ol yanımda” mesajıyla kutlamıştı.