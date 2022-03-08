. Merve Boluğur'dan direk dansı!
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Merve Boluğur'dan direk dansı!

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve gerek açıklamaları gerek sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur, son pozlarıyla adından söz ettirdi. Oyuncu, direk dansı yaptığı anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Ekleme: 8.03.2022 - 10:03 Güncelleme: 8.03.2022 - 10:04 / Editör: Ozge Selin
Erkan Şen'le ilişkisini noktalayan ve ardından şarkıcı Emre Kaya ile aşk yaşadığı dedikodularını yalanlayan Merve Boluğur (34), paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

DİREK DANSI YAPTI

Uzun yıllardır uzak olan ve bunun yanı sıra YouTube kanalı ile albüm çalışmalarına ağırlık veren Boluğur, direk dansı yaptı. Önceki gün objektif karşısına geçen ünlü oyuncu, o anları da Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

Merve Boluğur, bu fotoğrafını, "Uçuyorum!" ifadeleriyle paylaştı. Boluğur'un gönderisi kısa sürede 38 binden fazla beğeni aldı.

"PROBLEM KIZ"

Geçtiğimiz hafta da siyah elbisesiyle objektif karşısına geçen Merve Boluğur, peş peşe paylaştığı fotoğraflarına "Problem kız" notunu düşmüştü. Oyuncunun paylaşımı, binlerce beğeni almıştı.

BİR EVLİLİK YAPTI

Merve Boluğur, 2015’te nikah masasına oturduğu popçu Murat Dalkılıç’tan Eylül 2017’de tek celsede boşanmıştı. Boşanmadan sonra aradığı aşkı bulamayan oyuncu geçtiğimiz günlerde "Evleneceğim kişiyle aramda tutku ve sağlam bir his bağı olmalı" yanıtını verdi.

"AŞIK OLDUĞUMDA SÖYLERİM"

Öte yandan Emre Kaya ile aşk yaşadığı iddiaları ile gündeme gelen ancak, "Aşk yok, iş var" açıklamasında bulunan oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde ünlü popçu ile dans ederken kameralara yansımıştı.

Bir magazin sayfasının paylaştığı görüntüleri sosyal medya hesabından yayınlayan Boluğur, aşk iddialarına son noktayı koymuştu. Boluğur, aşk iddialarını; "Arkadaşım demiştim ya... Aşık olduğumda söylerim" ifadelerini kullanarak yalanlamıştı.

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