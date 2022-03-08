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İlk fotoğraf geldi!

Murat Boz'la ayrılığının ardından uzun süre hayatına kimseyi almayan Aslı Enver, iş insanı Önder Öztarhan ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Bugüne kadar ilişkileriyle ilgili hiçbir açıklama yapmayan ve görüntülenmemek için sık sık evde buluşan ikiliden ilk fotoğraf geldi. Taze aşıklar Alaçatı'da bir mekanda baş başa görüntülendi. İşte Aslı Enver ve Önder Öztarhan'ın ilk fotoğrafı...

Ekleme: 8.03.2022 - 00:30 Güncelleme: 8.03.2022 - 00:33 / Editör: Ozge Selin
Murat Boz ile uzun yıllar aşk yaşayan ve evliliğin eşiğinden dönen güzel oyuncu Aslı Enver, bir süredir özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

İş insanı Önder Öztarhan ile aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Enver, ilişkisi sır gibi saklıyor.

İLİŞKİ BELGELENDİ

İlişkileri hakkında en ufak bir açıklama yapmayan ve her fırsatta soruları yanıtsız bırakan ikili, birlikte görüntülenmemek için de sık sık evde buluşuyor.

Ancak ikili, önceki gün Alaçatı'daki bir mekanda baş başa görüntülendi..

Gossippasta'nın Instagram hesabından yayınlanan görüntüde ikilinin hararetli bir konu konuşarak yemek yediği görülüyor.

İlk fotoğraf geldi!

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