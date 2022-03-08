. Hadise’nin kombini olay oldu!

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi aldı. Evlilik teklifi sırasında yüzüğü kadar sevgilisinin borçları da magazin gündemine konu olan Hadise, bu kez de yırtık kotuyla gündemde! İddialı tarzıyla her zaman dikkat çeken ve beğenilen ünlü şarkıcı, sosyal medyadan yırtık kotlu kombiniyle beğeni aldı. Hadise'nin giydiği kot kombinin fiyatını duyanlar ise şoke oldu.