Hadise’nin kombini olay oldu!
Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi aldı. Evlilik teklifi sırasında yüzüğü kadar sevgilisinin borçları da magazin gündemine konu olan Hadise, bu kez de yırtık kotuyla gündemde! İddialı tarzıyla her zaman dikkat çeken ve beğenilen ünlü şarkıcı, sosyal medyadan yırtık kotlu kombiniyle beğeni aldı. Hadise'nin giydiği kot kombinin fiyatını duyanlar ise şoke oldu.
Ünlü şarkıcı Hadise, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Mehmet Dinçerler'den evlilik teklifi aldı.
Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi sırasında Hadise'ye verdiği yüzüğün yanı sıra borçları olduğu da iddia edildi.
Tüm bu dedikodulara kulaklarını tıkayan ünlü şarkıcı, şimdilerde ilişkisinin tadını çıkarıyor.
Hadise, sosyal medyada dün bir paylaşımda bulundu.
Ünlü şarkıcı, yırtık kotla poz verdi.
Ünlü şarkıcının kotunun fiyatı ise dudak uçuklattı.
KOTUN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI!
Hadise, kotuna 36 bin TL, bluza ise 6 bin TL ödeme yaptı.
Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi sırasında Hadise'ye verdiği yüzüğün yanı sıra borçları olduğu da iddia edildi.
Tüm bu dedikodulara kulaklarını tıkayan ünlü şarkıcı, şimdilerde ilişkisinin tadını çıkarıyor.
Hadise, sosyal medyada dün bir paylaşımda bulundu.
Ünlü şarkıcı, yırtık kotla poz verdi.
Ünlü şarkıcının kotunun fiyatı ise dudak uçuklattı.
KOTUN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI!
Hadise, kotuna 36 bin TL, bluza ise 6 bin TL ödeme yaptı.