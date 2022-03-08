. Alp Navruz imaj değiştirdi
  • USD: 14,30 - 14,33
  • EURO: 15,53 - 15,56
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Alp Navruz imaj değiştirdi

İmaj yenileyen ünlü oyuncu Alp Navruz, bıyık bıraktı.

Ekleme: 8.03.2022 - 00:42 Güncelleme: 8.03.2022 - 00:44 / Editör: Ozge Selin
Son olarak 'Ada Masalı' adlı dizide Ayça Ayşin Turan ile başrol oynayan Alp Navruz, imaj değişikliğine gitti. Bıyık bırakan yakışıklı oyuncu, son halini Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafla takipçilerinin beğenisine sundu.

"YAPMADIM DEMEM"

32 yaşındaki oyuncu, son halini; "Yapmadım demem" notuyla takipçilerinin beğenisine sundu.

Kendisi gibi oyuncu Ayça Ayşin Turan ile mutlu bir birlikteliği olan Navruz, geçtiğimiz haftalarda da ev aradığı haberleriyle gündeme gelmişti.

İlişkilerinde ileriye dönük bir adım atan oyuncu çiftin, tatillerini birlikte geçirmek için Kaz Dağları'nda ya da Urla'da ev arayışına girdiği iddia edilmişti. Gözlerden uzak bir aşk yuvası isteyen ikili, istedikleri gibi bir ev bulamazsa arsa alıp kendileri inşa edecek.

Alp Navruz imaj değiştirdi

DSÖ'den korkutan açıklama... Yeni varyant uyarısı!
Putin'den 'saldırılar sürecek' mesajı: Acemi asker kullanmayacağız
Rusya sivillerin tahliyesi için geçici ateşkes ilan etti
ABD Avrupa’ya 500 ek asker gönderecek
Rusya'dan Batı'ya 'ambargo' uyarısı: Petrolün varil fiyatı 300 doları aşabilir
O konuşmaya hazırlanıyorlar! Resmi işler askıya alınacak...
Ukrayna'nın savaş uçağı talebine ilk ret komşusundan geldi: Bu savaşın tarafı değiliz
Bakan Dönmez duyurdu : 4'üncü sondaj gemisi yola çıktı
Başkan Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Sandu ile görüştü! 'Barışın tesisi için çaba gösteriyoruz'
Pentagon'dan iddia: Rusya Ukrayna'da savaşmak üzere Suriye'den savaşçı topluyor
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yayın ihalesi açıklaması!
Rusya ve Ukrayna'nın üçüncü tur müzakeresi dört saat sürdü
MEB'den flaş koronavirüs kararları! 2 ayrı rehber 81 il müdürlüğüne gönderildi
Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu duyurdu
Başkan Erdoğan-Putin görüşmesinin perde arkası! Azak'ta bekletilen 30 gemi Türkiye'ye gelecek
​Gazprom'dan Avrupa'ya uyarı: Gaz fiyatları daha da artacak
Çin 'Ukrayna-Tayvan' kıyaslamalarını reddetti: Benzerlik kurulamaz
Nakit dengesi şubat ayında 55 milyar 513 milyon lira fazla verdi
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar!
Beykoz'da feci kaza! İETT otobüsü 4 otomobile çarptı: Hurdaya dönen otomobil eve girdi
EGM duyurdu! “Yağ fiyatları” üzerinden provokatif paylaşımlar yapan hesaplar tek tek tespit edildi

EGM duyurdu! “Yağ fiyatları” üzerinden provokatif paylaşımlar yapan hesaplar tek tek tespit edildi

​Ukrayna'nın açık olan tek restoranı: Türkler her gün yüzlerce kişi için yemek yapıp sığınaklara ulaştırıyorlar

​Ukrayna'nın açık olan tek restoranı: Türkler her gün yüzlerce kişi için yemek yapıp sığınaklara ulaştırıyorlar

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor! Önce yağmur sonra kar yağacak

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor! Önce yağmur sonra kar yağacak

Polisi şehit eden 16 yaşındaki sürücü cezaevinde intihar etti

Polisi şehit eden 16 yaşındaki sürücü cezaevinde intihar etti

Elazığ'da Nuriye Teyze, 70 kedinin annesi oldu!

Elazığ'da Nuriye Teyze, 70 kedinin annesi oldu!

Otizmli kızından anne kelimesini duymak için Almanya'dan Kocaeli'ye geldi

Otizmli kızından anne kelimesini duymak için Almanya'dan Kocaeli'ye geldi