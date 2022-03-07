. Selin Yağcıoğlu ile Berk Atan sessiz sedasız ayrıldı! Sosyal medyadan böyle duyurdu!
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Beyaz Gazete
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Selin Yağcıoğlu ile Berk Atan sessiz sedasız ayrıldı! Sosyal medyadan böyle duyurdu!

'Gönül Dağı' dizisinin başrol oyuncusu Berk Atan ve sevgilisi Selin Yağcıoğlu sessiz sedasız ayrıldı. Ayrılık haberini Selin Yağcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı soru-cevap etkinliğinde açıkladı.

Ekleme: 7.03.2022 - 09:33 Güncelleme: 7.03.2022 - 09:34 / Editör: Ozge Selin
2012'de Best Model birincisi olduktan sonra oyunculuğa adım atan Berk Atan'ın geçtiğimiz yıl Selin Yağcıoğlu ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Çift, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla birlikteliklerini ilan etmişti.

Yaz sezonunu Çeşme'de geçiren çiftten Atan, sevgilisine evlenme teklifi etmiş, 'evet' yanıtını veren Selin Yağcıoğlu da tektaşını parmağına takmıştı. Ancak çiftten ayrılık haberi gelmişti. Berk Atan ve Selin Yağcıoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklama ile aşklarını noktaladıklarını duyurmuştu.

AYRILIK UZUN SÜRMEMİŞTİ

İkilinin bu ayrılığı ise uzun sürmemişti. Atan, geçtiğimiz eylül ayında Yağcıoğlu ile aralarındaki buzları eritti. Çift, Atan'ın 30'uncu yaş gününde bir araya geldi. Sevgilisine doğum günü partisi düzenleyen Yağcıoğlu, o anları da sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Berk Atan, fotoğrafa "Çok seviyorum" notunu düşmüştü.

"BERABERLİĞİMİZİ SONLANDIRDIK"

Fakat Atan ve Yağcıoğlu, ilişkilerini sonlandırdı. Sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtlayan Selin Yağcıoğlu, "Bir senelik beraberliğimizi geçtiğimiz haftalarda sonlandırdık.

Çok soru gelmiş, toplu yanıt olsun." açıklamasını yaptı. Berk Atan ise henüz konuya ilişkin bir paylaşımda bulunmadı. Ünlü çiftin ayrılık nedeni ise merak konusu oldu.

MESAJI İFŞA ETMİŞTİ!

Selin Yağcıoğlu, daha önce de Berk Atan'ın kendisine Instagram üzerinden yolladığı, "Aşkım hislerimi anlatıyorum sana" mesajını yanlışlıkla hikayesinde paylaşmıştı.

Kısa süre sonra mesajı ifşa ettiğini fark eden fenomen, dikkat çeken paylaşımını kaldırmıştı. Ancak ekran görüntüsü sosyal medyada hızla yayılmıştı.

EVLİLİĞİ KISA SÜRDÜ

Sosyal medya fenomeni Yağcıoğlu, 2018 yılında lise yıllarında tanığı Gökhan Balarısı, nikah masasına oturmuştu. Bu evlilikten kısa bir süre sonra kızı Su'yu kucağına alan Selin Yağcıoğlu, eşinden ise sürpriz bir şekilde boşanmıştı.

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