Ozan Anlaş ve Nilüfer Anlaş boşandı!

KARGO müzik grubunun eski solisti Ozan Anlaş, 7 yıl önce evlendiği vokal koçu Nilüfer Anlaş’tan 10 dakikada boşandı.

Ozan Anlaş ile Nilüfer Anlaş 2015 yılında evlendi. Çiftin evliliklerinden bugün 6 yaşında olan bir çocuklara dünyaya geldi.



İddiaya göre çiftin iyi giden evliliği zamanla çatırdamaya başladı. Nilüfer Anlaş da avukatı Selim Yahni aracılığıyla İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak ‘evlilik birliğinin temelinden sarsılması’ nedeniyle anlaşmalı olarak boşanma davası açtı.



Mahkeme, çiftin çocuğunun velayetini anneye verdi. Ozan Anlaş ile çocuk arasında kişisel ilişki tesisi kurulmasına hükmeden mahkeme, ünlü şarkıcının çocuğuna aylık 3 bin lira nafaka ödemesine karar verdi.