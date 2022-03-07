Hazırlıklara başladılar!

Kısa bir ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evlilik kararı aldı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi eden Koç, 'evet' cevabı almasının ardından hazırlıklara başladı. Görkemli bir düğüne imza atmak isteyen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un, denize nazır mekanlarla iletişime geçmeye başladığı öğrenildi..

Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinden müjdeli haber gelmiş ve Koç, güzel oyuncuya gösterişli bir evlilik teklifi yapmıştı..



Takvim'in haberine göre; hemen evlilik hazırlıklarına başlayan çift, İstanbul ve İzmir arası mekik dokuyormuş..



Yaz ayında yine konuşulacak bir düğüne imza atmak isteyen Oğuzhan Koç, hem İstanbul'daki deniz kenarı mekanlara bakmış hem de Çeşme'deki beachler ile iletişime geçmiş..



Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, yakın zamanda düğün yerine ve mekana karar verip hazırlıklara başlayacakmış...

