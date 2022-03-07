. Hazırlıklara başladılar!
  • USD: 14,30 - 14,33
  • EURO: 15,53 - 15,56
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hazırlıklara başladılar!

Kısa bir ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç evlilik kararı aldı. 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi eden Koç, 'evet' cevabı almasının ardından hazırlıklara başladı. Görkemli bir düğüne imza atmak isteyen Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un, denize nazır mekanlarla iletişime geçmeye başladığı öğrenildi..

Ekleme: 7.03.2022 - 18:18 Güncelleme: 7.03.2022 - 18:20 / Editör: Ozge Selin
Bir dargın bir barışık aşk yaşayan Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çiftinden müjdeli haber gelmiş ve Koç, güzel oyuncuya gösterişli bir evlilik teklifi yapmıştı..

Takvim'in haberine göre; hemen evlilik hazırlıklarına başlayan çift, İstanbul ve İzmir arası mekik dokuyormuş..

Yaz ayında yine konuşulacak bir düğüne imza atmak isteyen Oğuzhan Koç, hem İstanbul'daki deniz kenarı mekanlara bakmış hem de Çeşme'deki beachler ile iletişime geçmiş..

Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, yakın zamanda düğün yerine ve mekana karar verip hazırlıklara başlayacakmış...
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten MYK sonrası önemli açıklamalar!
Beykoz'da feci kaza! İETT otobüsü 4 otomobile çarptı: Hurdaya dönen otomobil eve girdi
ABD'nin petrol arayışı! 2 ülkeyi radarına aldı
Rusya savaşı sonlandırmak için 3 şartını açıkladı!
Rusya Ukrayna savaşında sıcak çatışma! Ukrayna öldürdüğü Rus askerlerinin görüntülerini paylaştı!
Bakan Nebati'den ayçiçek yağı açıklaması: Hiçbir şey yapmasak bile Temmuz ayına kadar yeter
Rusya dost olmayan ülkeler listesi yayınladı: Listede hangi ülkeler var?
Ukrayna ve Rusya tarafları Antalya'da görüşecek
ABD Dışişleri Bakanı Rusya sınırında! 'Uçaklar teyakkuzda bekliyor'
Yunanistan'daki göçmen kampı PKK eğitim üssü haline geldi! Yunan televizyon kanalında şok görüntüler!
Ukrayna'da çekilen bu fotoğraf Suriye savaşının unutulmayan karesini akıllara getirdi
İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı
Rus güçleri yerleşim alanına roketle saldırdı
Rus izleyiciler neye uğradığını şaşırdı! Televizyon ekranları bir anda karardı...
Savaş Avrupa'daki gaz fiyatlarını da vurdu!
TOKİ'den yeni indirim kampanyası: TOKİ indirim kampanyası için tarih verdi! İşte yararlanma şartları
Kiryakos Miçotakis, Türkiye'ye geliyor
Wall Street Journal'dan bomba 'Suriyeli savaşçı' iddiası! Rusya Ukrayna'da sahaya sürecek
Putin'in beden dilinde dikkat çeken detaylar! KGB ile bağlantısı olabilir...
Zelenskiy 'Kasıtlı cinayet' diyerek açıkladı: 'Silahsız insanların bombalanmasını affetmeyeceğiz'
EGM duyurdu! “Yağ fiyatları” üzerinden provokatif paylaşımlar yapan hesaplar tek tek tespit edildi

EGM duyurdu! “Yağ fiyatları” üzerinden provokatif paylaşımlar yapan hesaplar tek tek tespit edildi

​Ukrayna'nın açık olan tek restoranı: Türkler her gün yüzlerce kişi için yemek yapıp sığınaklara ulaştırıyorlar

​Ukrayna'nın açık olan tek restoranı: Türkler her gün yüzlerce kişi için yemek yapıp sığınaklara ulaştırıyorlar

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor! Önce yağmur sonra kar yağacak

Meteoroloji uyardı: Kar geliyor! Önce yağmur sonra kar yağacak

Polisi şehit eden 16 yaşındaki sürücü cezaevinde intihar etti

Polisi şehit eden 16 yaşındaki sürücü cezaevinde intihar etti

Elazığ'da Nuriye Teyze, 70 kedinin annesi oldu!

Elazığ'da Nuriye Teyze, 70 kedinin annesi oldu!

Otizmli kızından anne kelimesini duymak için Almanya'dan Kocaeli'ye geldi

Otizmli kızından anne kelimesini duymak için Almanya'dan Kocaeli'ye geldi