Bülent Polat'tan müjdeli haber

Avrupa Yakası ve Bir Zamanlar Çukurova dizilerindeki rolleri ile tanınan Bülent Polat'tan müjdeli bir haber geldi. Bülent Polat, ikinci kez baba olacağını açıkladı.

Avrupa Yakası'nda oynadığı Şehsuvar karakteri ile şöhreti elde eden Bülent Polat, uzun süredir Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alıyor. Evli ve bir kız çocuğu babası olan Bülent Polat, ikinci kez baba olacak olmanın sevincini yaşıyor.



Sabah'ta yer alan habere göre; 6 yaşında Doğa isminde bir kızı çocuğu olan Bülent Polat, bir erkek çocuk beklediklerini açıkladı.



Ünlü oyuncu, eşi ve kendisinin geçtiğimiz günlerde koronavirüs hastalığına yakalanıp atlattıklarını ve zor zamanlar geçirdiklerini belirtti.