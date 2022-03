Ayşe Mine'den olay yaratacak İbrahim Tatlıses yorumu: 'Televole kadınları...'

'İbrahim Tatlıses'in kadınlarından olmadım' diyen Ayşe Mine'den olay yaratacak sözler geldi. Her şeyi tek tek ifşalayan Türk Sanat Müziği'nde bir döneme damga vuran sanatçı, açıklamaları ile gündeme bomba gibi düştü. Şanlıurfa kent merkezindeki mağarada dünyaya gözlerini açan İbrahim Tatlıses son programında, ''Kim derdi ki mağarada doğacaksın televizyon programı yapacaksın.'' ifadelerini kullandı. O anlar gündemdeyken bir döneme damga vuran Ayşe Mine'den gelen şok açıklamalar dikkat çekti.

İbrahim Tatlıses'in kadınlarından olmadım" diyen Ayşe Mine'den olay yaratacak sözler! Her şeyi tek tek ifşaladı... 34'ncü bölümüyle ekrana gelen İbo Show'da; arabeskin kraliçesi Kibariye, fantezi müziğinin sevilen sesi Ömer Danış, güçlü yorumu ve unutulmaz şarkılarıyla Cengiz Kurtoğlu, Dilber Ay'ın 22 yıllık eşi İbrahim Karakaş, Dilber Ay'ın gençliğini canlandıran genç şarkıcı Zeliha Kendirci, 'Müslüm' filmindeki başarısıyla dikkat çeken Şahin Kendirci ile unutulmaz bir gece yaşandı. Aynı zamanda, programa renk katan esprileriyle Komedyen Şafak Sezer ve muhteşem dansıyla Oryantal Didem'de keyif dolu bir gece yaşattı.



"KİM DERDİ MAĞARADA DOĞACAKSIN, FİLM ÇEKECEKSİN"

Dilber Ay'ın İbo Show'da yayınlanan nostalji görüntülerinden sonra İbrahim Tatlıses de kendi hayatına dair duygulandıran bir konuşma yaptı. Tatlıses; "Hepimiz bir gün gideceğiz. Kim derdi ki mağarada doğacaksın televizyon programı yapacaksın. Evimizde siyah beyaz televizyon bile yoktu. Film çekmek, yönetmek, olmak… Hepsi hayaldi" dedi.



DİLLERDEN DÜŞMEYEN ŞARKILARINI İBO SHOW'DA SÖYLEDİ

Arabesk-fantezi müziğinin sevilen sesi Cengiz Kurtoğlu, dillerden düşmeyen şarkılarını İbo Show'da söyledi. Kibariye ile yaptığı "Kadehi şişeyi kırarım" düeti ise, İbo Show'un unutulmaz düetleri arasında yerini aldı.



KİBARİYE, 'ÖLÜMDEN DÖNDÜM' DEDİĞİ GÜNLERİ ANLATTI

Güçlü sesiyle kulakların pasını silen Kibariye, samimi sohbetiyle de programa renk kattı. Yakalandığı koronavirüsü ağır geçiren şarkıcı "Ölümden döndüm" dediği o günleri İbo Show'da anlattı.



"SEDA SAYAN'IN SESİNİ KISIP İZLİYORUM"

Yaşıtı olan meslektaşlarından sadece Seda Sayan'a estetiğin çok yakıştığını söyleyen Ayşe Mine, 'Her gün programını açıp, sesini kısıp izliyorum. Mesleki çekişmeden ötürü beni sevmez biliyorum, zaten ben onun babasına baş sağlığına gittim, o benim cenazelerimde yoktu çok vefasız' dedi. Hülya Avşar, Nilüfer, Gülden Karaböcek ve Seda Sayan'la aynı yıllarda şöhreti yakalayan Ayşe Mine, herkesin geçmişini bildiği için kendisinden korkulduğunu söyledi ve ekledi: 'Ödlek olmayın, kimsenin sırrını paylaşmam, korkmayın benden!'



Türk Sanat Müziği sanatçısı Ayşe Mine, 1980 ve 1990'lı yıllarda müzik piyasasında önemli bir yer edindi. O dönem TRT'de sık sık ekrana çıkan ve assolistlik yapan Ayşe Mine, "Yemin mi Ettin, Bir Bilebilsen, Gözlerin Doğuyor Gecelerime, Sevdadır Bu Kalbe Doğan, Unutamazsın" gibi bir çok sanatçı tarafından halen söylenen şarkıları ilk kez seslendirmenin ayrıcalığını yaşadı. "Sesimle hayat verdim" dediği şarkılardan Kullar Affetmez'in Bergen'e, Gözlerin Doğuyor Gecelerime adlı şarkının Zeki Müren'e, Unutamazsın'ın Müslüm Gürses'e mal edilmesine sitem eden Ayşe Mine, 'Adımı anmamakla beni yok edemezsiniz' dedi. Bir Bilemezsin ve Unutamazsın şarkısının onlarca kişi tarafından albüme alındığını da hatırlatan Ayşe Mine, "Bu şarkıları ilk seslendiren, şarkılara hayat veren, halka ulaştırıp sevdiren benim sonra başkaları aynı şarkıyı söyleyip şöhret oldu, onlar para kazandı. Üstelik hiç biri de güzel yorumlayamadı" diye konuştu.



"TELEVOLE'DE GÖRDÜKLERİNİ ŞÖHRET SANDILAR"

15 yaşında şöhret olup assolistlik yapan Ayşe Mine sonrasında ekranlarda çok fazla varolmamasının nedenini şu sözlerle anlattı: "Bu işte İbrahim Tatlıses faktörü çok büyük. İbrahim Tatlıses'le film çevirmek, çalışmak, İbrahim Tatlıses'in kadınlarından olmak önemli. Ben onunla çalışmayı tercih etmedim, onun kadınları arasına girmek, o kadınlar arasında sayılmak istemedim. Onunla çalışan herkes magazinsel olarak çok fazla öne çıktı." Türk müzik piyasasında İbrahim Tatlıses'in önemli bir unsur olduğunu söyleyen Ayşe Mine, "Benim magazine verecek bir malzemem yoktu, zirveden düşmedim sadece magazinsel olmadım. Aynı dönemde sahne aldığım kişiler magazine malzeme verdikleri için varlar, sanatlarıyla hiç anıldılar mı mevsimlik şarkılarla konuşuluyorlar. Magazin varsa onlar da var. Bu arada benim kimseyle savaşım yok bunu de belirtmek isterim" dedi.Tatlıses örneği gibi Can



Tanrıyar'ın da Petek Dinçöz'e verdiği desteğin örnek gösterilebileceğini söyleyen Ayşe Mine şunları dile getirdi; 'Bir dönem Televole kadınları vardı. Bunlar hep yakın ilişkilerle olan olaylar, ben hiçbir zaman Televole kadını olmadım. Biz yıllarca ekranlarda Petek Dinçöz'ü izledik. Halk Televole'de gördüklerini gerçekten şöhret sandı. Yani diyeceğim o ki; yeni nesil bizleri ekranda görmedi, şov womenleri şöhret sandı."



"YAKILACAK FOTOĞRAFLARIM OLMADI"

"Kimseye taviz vermedim, düzgün bir hayat yaşadım" diye sözlerini sürdüren Ayşe Mine, "Yakılacak bir fotoğrafım olmadı hiçbir zaman. Bunlar da benim bir nevi unutulmama neden oldu. Yakılacak fotoğraflarım şimdiden sonra olabilir, sırf keyif olsun diye zayıflayıp estetik yaptırıp sonra da o arkadaşlar gibi fotoğraflar çekileceğim. Şimdiden sonra kim beğenir, kim bakar bilmiyorum ama yapmak istiyorum" diye konuştu.



BUNLARIN HİÇBİRİ SANATÇI DEĞİL 'ŞOVMEN'

Ayşe Mine, "Kıskanıldınız mı?" şeklindeki soru üzerine 'Çok fazla kıskanıldım' diye cevap verdi. Ayşe Mine şunları dile getirdi; 'Çok güzeldim çok kıskanıldım. Benim TRT geçmişimi de kıskandılar.



Bu Show womanlarla aynı kulvarda hiçbir zaman olmadım. Ben işin sanat kısmındaydım. Bunların hiçbirine sanatçı demiyorum hepsi Show Woman. Bunların ki sanat dünyası değil Show dünyası. onlar sanatçı değil şov kişisi, onların hiçbirini sanatçı olarak kabul etmiyorum. Gençken Show girl idi şimdi Show woman oldu.'



'Kendini assolist olarak lanse edip de hiç assolistlik yapmamış olanlar var mı?' sorusu üzerine Ayşe Mine şu cevabı verdi; "Tabi ki var, olmaz olur mu? Bugün assolist olup da o mertebeyi taşıyamayanlar da var, ama söyleyemiyorum. Çünkü hemen avukatlarıyla gelip mahkemeye veriyorlar. Gelsinler çıplak ses şarkı söyleyelim, mikrofon hilesi olmadan, bakalım hangisinde ses var. Onları konserlerde canlı söylerken dinlemem lazım bir otorite olarak, ben otorite kabul ediyorum kendimi, isterlerse düello da yaparım, hilesiz çıplak sesle. Yeni çıkanlar da dahil hiç birini beğenmiyorum güzel şarkı söyleyen kimse yok.'



"GENÇ KOCA BULMAK İÇİN ESTETİK YAPTIRIYORLAR"

Estetik yaptıran yaşıtı olan meslektaşlarını hatırlattığımız Ayşe Mine 'Genç koca bulmak için estetik yaptırıyorlar. Benim genç kocaya ihtiyacım yok, neysem oyum' dedi. Eskiden birlikte sahne aldığı, arkadaş olduğu şarkıcıların şimdi estetikli hallerini görünce ne düşündüğünü sorduğumuz Ayşe Mine şunları dile getirdi; "Onların içinde bir tek beğendiğim Seda Sayan, taş bebek gibi. Diğer hiçbirini beğenmiyorum, estetik olanların içinde en güzeli Seda Sayan, o çok güzelleşti. Ekranda açıyorum programını sesini kısıp sadece görüntüyü izliyorum. O çok titiz, çok bakımlı bir kadındır. Ben onu çok severim ama o beni sever mi derseniz sanırım sevmiyor. Zaten ona çokkırgınım. Babası vefat ettiğinde ben annemi alıp ona baş sağlığına gittim. Ama benim kardeşim ve babam vefat etti, bir baş sağlığı dilemedi. Ona ve ablasına çok kırgınım' dedi. Beni kırmış üzmüş olsa da onu seviyorum' diye ekleyen Ayşe Mine, 'Ona da beni neden sevmediğini sordum aslında ama cevap alamadım. Bunun sanatsal çekişmeden olduğunu sanıyorum. Keşke o da beni sevmese de hakkımda güzel konuşsa."



"Hepsinin geçmişini bildiğim için benimle görüşmek istemiyorlar" diyen Ayşe Mine, "Ama boşuna korkuyorlar benden, onlara sesleniyorum 'Boşuna korkuyorsunuz benden, ödlek misiniz nesiniz' Ben konuşmam, sırlarınızı ortaya sermem merak etmeyin" dedi.



"TÜM SERVETİMİ ÇALDILAR"

Yıllarca sahnelerden kazandığı tüm paraları mücevhere yatırdığını söyleyen Ayşe Mine, onları da çaldırdığını söyledi. Defalarca kez hırsız mağduru olduğunu söyleyen sanatçı, birkaç kez de güvendiği insanlar tarafından dolandırıldığını, torbalarla parayı kendi elleriyle dolandırıcılara teslim ettiğini anlattı. İlk olarak yazlıktan evine girip çıkan bir komşusunun bütünmücevherleri çalıp gittiğini söyleyen Ayşe Mine, ikinci olayın da yine evine gelen bir arkadaşı tarafından gerçekleştirildiğini, onun da aynı şekilde yatak odasından bütün mücevherleri alıp gittiğini söyledi. Üçüncü olayda da bir arkadaşının eve ziyarete geldiğini, banyoda tezgahta kese içerisinde unuttuğu 44 adet cumhuriyet altının çalındığını dile getirdi. Bunlar yetmezmiş gibi bir de muhasebecisi tarafından dolandırıldığını söyleyen Ayşe Mine, "Şanssızlıklar hep beni buldu. 30 sene önce, kendi ellerimle torbaya doldurduğum paraları adamın eline verdim, yolladım. Paralarla kayıplara karıştı. Bütün hepsine haram olsun' dedi. Ayşe Mine "Gayrimenkule yaptığım yatırımları da çalışmadığım dönemlerde satıp harcamak zorunda kaldım" diye konuştu.



"BEN ÖLDÜKTEN SONRA KİMSE FİLMİMİ YAPMASIN"

Ayşe Mine şunları dile getirdi: Kullar Affetmez şarkısı Bergen'in değil benim, o şarkıyı ilk söyleyen benim. Yıldız Tilbe Yemin mi Ettin, Adnan Şenses Öpücük, Zeki Müren Gözlerin Doğuyor Gecelerime, Müslüm Gürses'e de Unutamazsın'ı mal ettiler, o şarkılar da benim. Adımı söylemeyerek beni yok edemezsiniz, adımı söylemesinler ama başkalarına da mal etmesinler. şimdiye kadar kimseye dava açmadım ama bundan sonra benim şarkımı söyleyip de başka birinin gibi lanse edilirse 'itibarsızlaştırma davası' açacağım. Benim adımı yazmıyorsanız başkasının adını hiç yazamazsınız, dikkatli olun. Ferdi Özbeğen de benim gibi hak ettiği yere gelememişti. Bana 'Ben öldükten 8-10 yıl sonra ancak kıymetim bilinir' demişti öyle de oldu. Ben de diyorum ki ben öldükten 8-10 sene sonra bu şarkılar Ayşe mine şarkısı diyecekler, filmimi çekecekler. Ama kesinlikle istemiyorum. Sevdiğiniz sanatçıları unutmayın. Benim kıymetimi bugün bilip şimdi filmimi çekmezseniz sonra da yapmayın. Sağlığımda kıymetimin bilinmediği hiçbir şeyi sonradan kabul etmiyorum. Dayaksa ben de dayak yedim. Eşim beni günde beş posta dövüyordu, annemden de kocamdan da çok dayak yedim. Çok kandırıldım, dolandırıldım, servetimi çaldırdım. Benim hayatımdan film olur, çok da iyi gişe yapar' dedi. 'Film çekseniz Türkan Şoray gibi kanunlarınız olur mu?' sorusu üzerine kahkaha atan Ayşe Mine 'Benim Şoray kanunum yok, öpmek isteyen öpebilir' şeklinde espri yaptı.



"ESKİ SANATÇI DİYENİ ENGELLİYORUM"

"15 yaşında sahneye çıkıp şöhret oldum. 30 yaşına geldiğimde bana eski sanatçı demeye başladılar. Ama şimdi sosyal medyada bana 'eski sanatçı diyeni anında engelliyorum' dedi. Tiktokta aktif olduğunu söyleyen Ayşe Mine, 'Bana eski kelimesini eden kişiyi hiç düşünmeden engelliyorum. Eşyalar eskir, sanatçı eskimez. Hiç affım yok bu konuda. 40 yıl öncesine ait şarkılarım var diye eski şarkıcı diyorlar ama asla kabul etmiyorum bana bunu dedikleri an yattılar. şarkıcının eskisi olur mu o zaman Ajda Pekkan, Nilüfer ne oluyor onlar benden kat kat büyükler."



Ayşe Mine, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a seslendi: "Sayın Kültür Bakanım Herkes tarafından şarkıları okunan bir yorumcu olarak nostalji albümüm yok. Sizin bana destek olmanızı ve bu sayede kendi nostalji albümümü çıkartmayı çok istiyorum. Bunun hakkım olduğunu düşünüyorum ve bunu bir tek sizden isteyebilirim. Sizin başka sanatçılardan dinlediğiniz şarkıların asıl yaratıcısı benim. Gözlerin Doğuyor Gecelerime, Yemin mi Ettin, Bir Bilebilsen, Unutamazsın ve daha bir çok şarkıyı ilk seslendiren benim, bunlar bana özel yazılmış şarkılar. Siz bana destek olun lütfen, rica ediyorum. Bunu sadece sizin desteğinizle yapabilirim, çünkü önler, yollar bir çok kişi tarafından kapalı. Bu yolu sadece siz açabilirsiniz. Yaşarken kıymetimin bilinmesini rica ediyorum. Eğer sesimi duyarsanız beni çok mutlu edersiniz."



İbo Show ile ekranlara geri dönen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Instagram hesabında yaptığı bir paylaşımla geçtiğimiz günlerde magazin gündemine bomba gibi düştü. Sosyal medyayı aktif kullanan Tatlıses, kural bozdu ve kızı Gülşen ile bir pozunu ilk kez takipçilerinin beğenisine sundu. Ünlü türkücü, paylaşımına düştüğü notla ise tüm evlatlarını tek tek isim vererek andı. Ancak 7 çocuk babası Tatlıses, bir evladını yok saydı.



'BUNLARIN DUASI BANA YETER ARTAR'

Tatlıses, söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Bu benim Gülşen'im, kimseyle kavga etmez! Bir de Gülden'in var, babası hep duasındadır. Artı bir de Melek'im var, o da babasının doktoruyla ilaçlarıyla uğraşır.



Bir de Elif'in var ki sormayın... 'Nasılsın baba?', 'Süperim kızım', 'Ben de süperim baba' deyip bitiriyor beni. Bir de Dilan var ki keşke erkek olsaydı.



İdo'daki edep ve saygı da herkese örnek olacak boyuttadır. Bunların duası bana yeter de artar bile. Allah bunları bana çok görmesin"



İbrahim Tatlıses'in paylaşımında büyük oğlu Ahmet Tatlı'dan bahsetmemesi ise dikkatlerden kaçmadı.