. Usta sanatçı Muazzez Abacı hakkında üzen iddia! Onur Akay duyurdu
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Usta sanatçı Muazzez Abacı hakkında üzen iddia! Onur Akay duyurdu

Türk Sanat Müziği'nin usta sesi Muazzez Abacı hakkında, sevenlerini üzen bir iddia ortaya atıldı. Ses sanatçısı Onur Akay, Muazzez Abacı'nın Alzheimer olduğunu öne sürdü.

Ekleme: 6.03.2022 - 18:58 Güncelleme: 6.03.2022 - 18:59 / Editör: Ozge Selin
Türk Sanat Müziği'nin büyük seslerinden Muazzez Abacı için Alzheimer'e yakalandığı iddiası yer aldı. İddiayı ortaya atan isim ise, magazin dünyasında son dakika haberleri duyurması ile dikkat çeken Onur Akay oldu.

Onur Akay yaptığı açıklamada, "Türk sanat müziğinin yaşayan efsanesi Muazzez Abacı'ya Alzheimer başlangıcı teşhisi konuldu. Amerika'da olan sanatçımızın bu önemli rahatsızlığını bana söylediler. Çok çok üzüldüm. Benim en sevdiğim büyük sanatçımıza acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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