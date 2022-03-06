. Kenan Doğulu'dan Beren Saat açıklaması!
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Kenan Doğulu'dan Beren Saat açıklaması!

Katıldığı ödül töreninde eşi Beren Saat ile meslektaşı Kıvanç Tatlıtuğ’un yeniden bir araya geleceği film projesi sorulan şarkıcı Kenan Doğulu, “Ben o işe asla karışmam” dedi.

Ekleme: 6.03.2022 - 10:33 Güncelleme: 6.03.2022 - 10:33 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Kültür Üniversitesi Kariyer Kulübü tarafından düzenlenen 4'ncü “Kariyer Onursal Ödül Töreni”, dün akşam sahiplerini buldu.

Ödül törenine katılan şarkıcı Kenan Doğulu, eşi Beren Saat ile ilgili çok özel açıklamalar yaptı.

“BEREN’İN İŞLERİNE KARIŞMAM”
Muhabirler, “14 yıl sonra Beren Hanım Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte rol alacak. Bu duruma siz ne diyeceksiniz?” sorusuna karşılık Doğulu, şöyle konuştu:

“Ben o işe asla karışmam. Ben asla Beren'in yaptığı işlere karışmadım. O işini iyi bilir. Bana müzikle ilgili soru sorun.”

“İLHAM KAYNAĞIM BEREN”
Oyuncu eşine olan hayranlığından da bahseden Doğulu, “Beren Hanım hakkında yakında yine yazacağım. Şarkı haline getirdiğimde dinlersiniz çünkü benim ilham kaynağım Beren. Ben çok şanslıyım çünkü ilham kaynağı bir eşim var.” dedi.
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