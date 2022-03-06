. İşte yarışmacıların Survivor'dan aldığı para!
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Beyaz Gazete
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İşte yarışmacıların Survivor'dan aldığı para!

Survivor All Star 2022 yarışmacılarının para aldığı iddia edildi. TV100'ün iddiasına göre; Nisa, Mert, Batuhan ve Yasin gibi ünlü yarışmacıların da olduğu Survivor'da kazançlar ortaya çıktı.

Ekleme: 6.03.2022 - 10:31 Güncelleme: 6.03.2022 - 10:31 / Editör: Ozge Selin
Acun Ilıcalı'nın uzun yıllardır sunduğu Survivor son sezonuyla da gündemden düşmüyor. Kavgaların, aşkların ve çekişmeli yarışmaların olduğu Survivor'da yarışmacılar para kazanıyor mu?

Survivor'da yarışmacılara günlük hayatlarında kazandıkları ücretler baz alınarak haftalık ödeme yapıldığı iddia edildi. TV100'ün iddiasına göre; yarışmacının tanınırlığı ve kazancının yüksek olması ise, ödeme miktarını belirleyen faktörler arasında.

İşte Survivor All Star yarışmacılarının kazandığı iddia edilen ücretler:


Nisa Bölükbaşı: 10 bin
Ogeday Girişken: 10 bin
Atakan Arslan: 9 bin
Ayşe Yüksel: 9 bin
Batuhan Karacakaya: 9 bin
Nagihan Karadere: 9 bin
Adem Kılıççı: 9 bin
Sema Aydemir: 8 bin
Barış Murat Yağcı: 7 bin
Berkan Karabulut: 6 bin
Merve Aydın: 6 bin
Anıl Berk Baki: 6 bin

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