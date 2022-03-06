İşte yarışmacıların Survivor'dan aldığı para!

Survivor All Star 2022 yarışmacılarının para aldığı iddia edildi. TV100'ün iddiasına göre; Nisa, Mert, Batuhan ve Yasin gibi ünlü yarışmacıların da olduğu Survivor'da kazançlar ortaya çıktı.

Acun Ilıcalı'nın uzun yıllardır sunduğu Survivor son sezonuyla da gündemden düşmüyor. Kavgaların, aşkların ve çekişmeli yarışmaların olduğu Survivor'da yarışmacılar para kazanıyor mu?



Survivor'da yarışmacılara günlük hayatlarında kazandıkları ücretler baz alınarak haftalık ödeme yapıldığı iddia edildi. TV100'ün iddiasına göre; yarışmacının tanınırlığı ve kazancının yüksek olması ise, ödeme miktarını belirleyen faktörler arasında.



İşte Survivor All Star yarışmacılarının kazandığı iddia edilen ücretler:





Nisa Bölükbaşı: 10 bin

Ogeday Girişken: 10 bin

Atakan Arslan: 9 bin

Ayşe Yüksel: 9 bin

Batuhan Karacakaya: 9 bin

Nagihan Karadere: 9 bin

Adem Kılıççı: 9 bin

Sema Aydemir: 8 bin

Barış Murat Yağcı: 7 bin

Berkan Karabulut: 6 bin

Merve Aydın: 6 bin

Anıl Berk Baki: 6 bin



