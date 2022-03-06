. Dua Lipa davalık oldu!
  • USD: 14,18 - 14,20
  • EURO: 15,60 - 15,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Dua Lipa davalık oldu!

İngiliz şarkıcı Dua Lipa, geçtiğimiz yıllarda yayınladığı şarkısı Levitating yüzünden mahkemelik oldu. Artikal Sound System isimli müzik grubu, şarkının kendi eserlerinden alındığını öne sürdü.

Ekleme: 6.03.2022 - 10:28 Güncelleme: 6.03.2022 - 10:29 / Editör: Ozge Selin
Artikal Sound System grubu, Dua Lipa’nın Levitating şarkısının, kendilerinin 2017’de yayınladıkları Live Your Life’a çok benzediğini iddia etti.

Los Angeles Federal Mahkemesi’ne başvurarak şikayette bulunan grup, Levitating şarkısının orijinal olmadığını ve intihale maruz kaldıklarını öne sürdü.

2012’de kurulan grup, ünlü şarkıcı dışında, Lipa’nın şirketi Warner Record’u da sanık olarak seçti. Grup zararlarına ek olarak Levitating şarkısından da kar talep etti.

Levitating şarkısı Spotify’da 446 milyon kez dinlenerek rekor kırmıştı.
Kriz diplomasisi! Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüyor!
Johnson'dan Putin'e karşı 6 maddelik plan!
Mariupol'de 11 saat ateşkes geçici ateşkes başladı!
Putin'i çıldırtacak plan: Manşetten duyurdular
Savaşta nükleer bomba iddiası! Dakika dakika son gelişmeler...
TOKİ indirim kampanyası başlıyor!
İstihbarat raporları: Putin, bağırsak kanserine yakalandı
Kriz diplomasisi! Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek!
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den ayçiçek yağı açıklaması: Endişe edilecek bir durum söz konusu değil
Ruslar bir kenti yerle bir etti! Ölümden kaçış!
Ani fiyat artışı önlenecek! Elektrikte EPDK'ya tavan fiyat belirleme yetkisi!
CHP'li belediyenin sözleşme yaptıktan 2 hafta sonra işten çıkardığı işçiler, Ankara'ya yürüyor!
Pentagon belgeleri basına sızdı! ABD, Ukrayna’yı şehir savaşına hazırlamış
Zelenskiy: Şerefiniz için saldırıya geçin
14 yıl sonra bir ilk! İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Başkan Erdoğan ile görüşecek
Rusya, Ukrayna’ya ait askeri üssü ele geçirdi
Hulusi Akar: ABD kanalının yaptığı provokasyondur
İBB'ye bağlı İSPARK magandası tartıştığı sürücüye sopayla saldırdı! O anlar kamerada
Zelenskiy ABD'den daha fazla savunma desteği ve uçak istedi
Sağlık Bakanlığı 5 Mart koronavirüs verilerini paylaştı
SGK'dan son dakika güncelleme uyarısı! Bunu yapmayan yararlanamayacak!

SGK'dan son dakika güncelleme uyarısı! Bunu yapmayan yararlanamayacak!

Dikkat çeken görüntü: Deniz ikiye bölündü!

Dikkat çeken görüntü: Deniz ikiye bölündü!

Akaryakıt fiyatlarına yeni düzenleme geliyor: EPDK sistemi duyurdu

Akaryakıt fiyatlarına yeni düzenleme geliyor: EPDK sistemi duyurdu

Üniversiteli çiftçiye geri ödemesiz 100 bin TL!

Üniversiteli çiftçiye geri ödemesiz 100 bin TL!

Site aidat artış oranı 2022 son durum: İstanbul ilçe ilçe site aidatı ne kadar?

Site aidat artış oranı 2022 son durum: İstanbul ilçe ilçe site aidatı ne kadar?

Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı! İstanbul başta olmak üzere birçok il için kar yağışı uyarısı geldi

Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı! İstanbul başta olmak üzere birçok il için kar yağışı uyarısı geldi