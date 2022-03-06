. Ceylan'dan Gülşen'e destek!
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Beyaz Gazete
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Ceylan'dan Gülşen'e destek!

ŞarkıcıCeylan, meslektaşı Gülşen'in merhum sanatçı Bergen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem' şarkısını yorumlamasının ardından yapılan eleştirilerle ilgili konuştu. Ünlü sanatçı, "Gülşen'in yorumculuğuna laf söylemek kimsenin haddi değil" diyerek, meslektaşına destek verdi.

Ekleme: 6.03.2022 - 21:46 Güncelleme: 6.03.2022 - 21:47 / Editör: Ozge Selin
Ceylan, dün akşam Ataköy'deki bir mekanda dinleyicileriyle buluştu. Sahne öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen ünlü türkücü, "Sürekli konser ve düğünlerde sahne alıyorum. Artık gazinolarda da sahne almaya başladım. Gazino dönemime döndüm" dedi.


Yeni bir şarkı hazırlığı içinde olduğunu söyleyen sanatçı, "Bayrama çok iddialı geliyorum. Bu sefer Ankara havası geliyor. Gümbür gümbür bir şarkı olacak" ifadelerini kullandı.

YÜZÜĞÜ DİKKAT ÇEKTİ

Ayrıca parmağındaki yüzüğün kimden olduğu sorulması üzerine 47 yaşındaki Ceylan, "Yüzük benden... 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kendimi mutlu etmek için aldım" yanıtını verdi.

"GÜLŞEN'E LAF SÖYLEMEK KİMSENİN HADDİNE DEĞİL"

Ceylan, daha sonra Bergen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem' adlı şarkısını yeniden seslendiren Gülşen'e sosyal medyadan gelen eleştirilerin hatırlatılmasının ardından şu ifadeleri kullandı:

Bu mevzuyu bence çok uzattılar. Bazıları kendisine reklam malzemesi yaptı. Rahmetli Bergen abla ile ben de sahne paylaştım. Zaten kimse Bergen olamaz. Gülşen'e gelince, Gülşen'in yorumculuğuna laf söylemek kimsenin haddi değil. Gülşen çok başka bir yerde. Gülşen bir arabesk okur, kimseye söyleyecek söz bırakmaz. Krallar gibi popunu da okur, arabeskini de okur.

"SAZANLAR HEMEN ORTAYA ATLADI"

Açıklamalarıyla meslektaşına destek veren 47 yaşındaki şarkıcı, daha sonra "Gülşen'in illa o şarkıyı arabesk tarzda okuması gerekmiyor. o şarkıyı ben de okudum. Bu Bergen'den daha iyi okuyacağımız anlamına gelmiyor. Ama bazı sazanlar hemen ortaya atladı. Yapılan yorumlar haddini aştı. Gülşen kendi tarzında kendi yorumunda çok güzel okumuş. Bu bir proje albümü. O yüzden kimse boş yorum yapmasın" dedi.


"SAKİNCE BENİ BEKLE"

Bergen için özel olarak hazırlanan saygı albümünde yer alan sanatçı Gülşen'in seslendirdiği şarkıyı beğenenler kadar olumsuz yorum yapanlar da olmuştu. Aynı şarkıyı seslendiren Mehtap Yılmaz da Instagram'dan "Gülşen olmamış canım benim. Çok kötü. Otur sıfır... Şimdi sakince beni bekle" mesajını yayınlamıştı.

Ardından '2. Sayfa' programına konuk olan şarkıcı, klibi yayınlamayacağını kendisine geçici bir yasak geldiğini gözyaşlarıyla anlatmıştı. Mehtap Yılmaz, "Müzik kariyerimle ilgili planlarım vardı. Düetlerim de var. Bunların hepsini allak bullak ettiler. Demek ki çok korkmuşlar. Ben yalnız değilim, arkamda sevenlerim var. Allah her şeyi görüyor. Kimsenin hakkı kimsede kalmaz. Canlı sahnemde söyleyebilirim ama klibi çıkartamam" demişti.

"FENA DEĞİL"

Öte yandan Ebru Yaşar, geçtiğimiz hafta katıldığı lansmanda Bergen’in ‘Sen Affetsen Ben Affetmem’ parçasını yorumlayan popçu Gülşen ile ilgili soruya şu yanıtı verdi:

“Güzel, fena değil, kendince yorumlamış. Ben özel bir şey söyleyemem. O şarkıyı okuyalı on sene oldu. Beni şarkıyı keşfettim, albümde söyledim. Bu şarkıyı yapımcılar yeni keşfetti. Ben orada kıyas kabul etmiyorum. Şarkılar konusunda her zaman öncü olduğumu söylüyorum.
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