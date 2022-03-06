Bergen filmi Halis Serbest’in memleketinde yasaklandı! Bergen’in katili: “Pişman değilim, filmi izlemeyeceğim”

Bergen ismiyle tanınan ve 1989 yılında henüz 30 yaşındayken öldürülen sanatçı Belgin Sarılmışer'in hayatını konu alan "Bergen" filmi vizyona girdi. Bergen’in yüzüne kezzap attırıp, bir gözünün kör olmasına neden olan ve 1989 yılında öldüren eski kocası Halis Serbest’in SABAH’a yaptığı açıklamalar 33 yıl sonra bile hala aynı düşüncede olduğunu ortaya koydu. Filmi izlemeyeceğini belirten Halis Serbest’in “Yaptıklarımdan pişman değilim” diye açıklama yapması ‘pes’ dedirtti.

Arabesk müziğin önemli kadın seslerinden Belgin Sarılmışer'in hayatını ele alan filmde, sanatçının Ankara'dan Adana'ya yolculuğu ile yaşadığı aşkın ardından vefatına kadar olan öyküsü beyaz perdeye aktarıldı.



Filmde Bergen'i Farah Zeynep Abdullah, katil Halis Serbest ise Erdal Beşikçioğlu canlandırdı. Film 4 Mart'ta Türkiye genelinde bütün sinemalarda vizyona girdi. Ancak film, katil Halis Serbest'in yaşadığı Adana'nın Kozan ilçesinde belediye sinemasında vizyondan kaldırıldı.



AÇIKLAMASI 'PES' DEDİRTTİ

SABAH'a özel açıklamalarda bulunan Halis Serbest, filmin hayal ürünü olduğunu ve gerçekleri yansıtmadığını öne sürerek, şunları söyledi: "Film hayal ürünüdür. Gerçekleri yansıtmayan filmin memleketimde yasaklanmasını doğru buluyorum. Film çekilirken kimse gelip benden görüş istemedi.



Hatta film Adana'da bile çekilmedi. Hayal ürünü olan bu filmi izlemeyi düşünmüyorum. Filmde Bergen'i canlandıran kadın oyuncu bana 'Cani adam' demiş. Ben cani değilim. Olayın yaşandığı tarihe dönecek olursak yaptıklarımdan pişman değilim. Bergen'e Adana'nın en lüks semtinde saray gibi ev aldım.



Bütün ihtiyaçlarını en üst seviyede karşıladım, kendisini de defalarca uyardım. Ama bizim aramızı bozan annesiydi. Bunlar araştırılabilir. Filmi belki ilerleyen zamanlarda TV'den izleyebilirim" Halis Serbest'in yaptıklarından pişman olmadığı yönündeki açıklaması "pes" dedirtti.



"HALİS BENİ ASLA ARAMADI"

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ise filmin ilçedeki sinemada yayından kaldırılmasıyla ilgili şunları söyledi: "Filmle ilgili Halis Serbest beni asla aramadı. Filmi yayına koymama kararını gençlere kötü örnek olmaması için aldım. Biz daha çok sosyal ve manevi değerlerimiz öne çıkan filmleri yayına koyuyoruz.



Şiddet içeren filmi çocuklar nasıl göstereyim? Bu filmi yayına koysak çok para kazanabiliriz ama amaç o değil. Sosyal bir görev yapıyoruz amacımız para kazanmak değil. Geçmişte olmuş bir hadise ve şu an film olmuş."