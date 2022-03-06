. Bergen filmi Halis Serbest’in memleketinde yasaklandı! Bergen’in katili: “Pişman değilim, filmi izlemeyeceğim”
  • USD: 14,18 - 14,20
  • EURO: 15,60 - 15,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bergen filmi Halis Serbest’in memleketinde yasaklandı! Bergen’in katili: “Pişman değilim, filmi izlemeyeceğim”

Bergen ismiyle tanınan ve 1989 yılında henüz 30 yaşındayken öldürülen sanatçı Belgin Sarılmışer'in hayatını konu alan "Bergen" filmi vizyona girdi. Bergen’in yüzüne kezzap attırıp, bir gözünün kör olmasına neden olan ve 1989 yılında öldüren eski kocası Halis Serbest’in SABAH’a yaptığı açıklamalar 33 yıl sonra bile hala aynı düşüncede olduğunu ortaya koydu. Filmi izlemeyeceğini belirten Halis Serbest’in “Yaptıklarımdan pişman değilim” diye açıklama yapması ‘pes’ dedirtti.

Ekleme: 6.03.2022 - 10:45 Güncelleme: 6.03.2022 - 10:46 / Editör: Ozge Selin
Arabesk müziğin önemli kadın seslerinden Belgin Sarılmışer'in hayatını ele alan filmde, sanatçının Ankara'dan Adana'ya yolculuğu ile yaşadığı aşkın ardından vefatına kadar olan öyküsü beyaz perdeye aktarıldı.

Filmde Bergen'i Farah Zeynep Abdullah, katil Halis Serbest ise Erdal Beşikçioğlu canlandırdı. Film 4 Mart'ta Türkiye genelinde bütün sinemalarda vizyona girdi. Ancak film, katil Halis Serbest'in yaşadığı Adana'nın Kozan ilçesinde belediye sinemasında vizyondan kaldırıldı.

AÇIKLAMASI 'PES' DEDİRTTİ
SABAH'a özel açıklamalarda bulunan Halis Serbest, filmin hayal ürünü olduğunu ve gerçekleri yansıtmadığını öne sürerek, şunları söyledi: "Film hayal ürünüdür. Gerçekleri yansıtmayan filmin memleketimde yasaklanmasını doğru buluyorum. Film çekilirken kimse gelip benden görüş istemedi.

Hatta film Adana'da bile çekilmedi. Hayal ürünü olan bu filmi izlemeyi düşünmüyorum. Filmde Bergen'i canlandıran kadın oyuncu bana 'Cani adam' demiş. Ben cani değilim. Olayın yaşandığı tarihe dönecek olursak yaptıklarımdan pişman değilim. Bergen'e Adana'nın en lüks semtinde saray gibi ev aldım.

Bütün ihtiyaçlarını en üst seviyede karşıladım, kendisini de defalarca uyardım. Ama bizim aramızı bozan annesiydi. Bunlar araştırılabilir. Filmi belki ilerleyen zamanlarda TV'den izleyebilirim" Halis Serbest'in yaptıklarından pişman olmadığı yönündeki açıklaması "pes" dedirtti.

"HALİS BENİ ASLA ARAMADI"
Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ise filmin ilçedeki sinemada yayından kaldırılmasıyla ilgili şunları söyledi: "Filmle ilgili Halis Serbest beni asla aramadı. Filmi yayına koymama kararını gençlere kötü örnek olmaması için aldım. Biz daha çok sosyal ve manevi değerlerimiz öne çıkan filmleri yayına koyuyoruz.

Şiddet içeren filmi çocuklar nasıl göstereyim? Bu filmi yayına koysak çok para kazanabiliriz ama amaç o değil. Sosyal bir görev yapıyoruz amacımız para kazanmak değil. Geçmişte olmuş bir hadise ve şu an film olmuş."
Kriz diplomasisi! Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşüyor!
Johnson'dan Putin'e karşı 6 maddelik plan!
Mariupol'de 11 saat ateşkes geçici ateşkes başladı!
Putin'i çıldırtacak plan: Manşetten duyurdular
Savaşta nükleer bomba iddiası! Dakika dakika son gelişmeler...
TOKİ indirim kampanyası başlıyor!
İstihbarat raporları: Putin, bağırsak kanserine yakalandı
Kriz diplomasisi! Başkan Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek!
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'den ayçiçek yağı açıklaması: Endişe edilecek bir durum söz konusu değil
Ruslar bir kenti yerle bir etti! Ölümden kaçış!
Ani fiyat artışı önlenecek! Elektrikte EPDK'ya tavan fiyat belirleme yetkisi!
CHP'li belediyenin sözleşme yaptıktan 2 hafta sonra işten çıkardığı işçiler, Ankara'ya yürüyor!
Pentagon belgeleri basına sızdı! ABD, Ukrayna’yı şehir savaşına hazırlamış
Zelenskiy: Şerefiniz için saldırıya geçin
14 yıl sonra bir ilk! İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Başkan Erdoğan ile görüşecek
Rusya, Ukrayna’ya ait askeri üssü ele geçirdi
Hulusi Akar: ABD kanalının yaptığı provokasyondur
İBB'ye bağlı İSPARK magandası tartıştığı sürücüye sopayla saldırdı! O anlar kamerada
Zelenskiy ABD'den daha fazla savunma desteği ve uçak istedi
Sağlık Bakanlığı 5 Mart koronavirüs verilerini paylaştı
SGK'dan son dakika güncelleme uyarısı! Bunu yapmayan yararlanamayacak!

SGK'dan son dakika güncelleme uyarısı! Bunu yapmayan yararlanamayacak!

Dikkat çeken görüntü: Deniz ikiye bölündü!

Dikkat çeken görüntü: Deniz ikiye bölündü!

Akaryakıt fiyatlarına yeni düzenleme geliyor: EPDK sistemi duyurdu

Akaryakıt fiyatlarına yeni düzenleme geliyor: EPDK sistemi duyurdu

Üniversiteli çiftçiye geri ödemesiz 100 bin TL!

Üniversiteli çiftçiye geri ödemesiz 100 bin TL!

Site aidat artış oranı 2022 son durum: İstanbul ilçe ilçe site aidatı ne kadar?

Site aidat artış oranı 2022 son durum: İstanbul ilçe ilçe site aidatı ne kadar?

Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı! İstanbul başta olmak üzere birçok il için kar yağışı uyarısı geldi

Meteoroloji 5 günlük hava tahmin raporunu açıkladı! İstanbul başta olmak üzere birçok il için kar yağışı uyarısı geldi