. Alp Navruz'dan yeni tarz!

Uzun süredir Ada Masalı dizisindeki partneri Ayça Ayşin Turan ile sevgili olan Alp Navruz, sosyal medyada yeni imajını paylaştı. Günlük hayatını paylaşmayı seven Alp Navruz, sakallarını kesti ve bıyık bıraktı.32 yaşındaki oyuncu, son halini fotoğraflayıp Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaştı. Ünlü oyuncu yeni imajını, "Yapmadım demem" notu ile takipçilerine sundu.İşte Alp Navruz'un yeni imajı