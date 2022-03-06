. Alp Navruz'dan yeni tarz!
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Alp Navruz'dan yeni tarz!

Son dönemin yükselen oyuncularından Alp Navruz, imajında yeniliğe gitti. Bıyık bırakan Alp Navruz tarzını, "yapmadım demem" notunu kullandı.

Ekleme: 6.03.2022 - 22:47 Güncelleme: 6.03.2022 - 22:49 / Editör: Ozge Selin
Uzun süredir Ada Masalı dizisindeki partneri Ayça Ayşin Turan ile sevgili olan Alp Navruz, sosyal medyada yeni imajını paylaştı. Günlük hayatını paylaşmayı seven Alp Navruz, sakallarını kesti ve bıyık bıraktı.


32 yaşındaki oyuncu, son halini fotoğraflayıp Instagram hesabının hikayeler bölümünden paylaştı. Ünlü oyuncu yeni imajını, "Yapmadım demem" notu ile takipçilerine sundu.

İşte Alp Navruz'un yeni imajı


Alp Navruz'dan yeni tarz!
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