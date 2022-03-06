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Acun Ilıcalı'nın acı kaybı!

Ünlü iş insanı Acun Ilıcalı, acı bir kayıp yaşadı. Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşlarından Alpay Kazan hayatını kaybetti. Acı haberi Hakan Hatipoğlu duyurdu.

Ekleme: 6.03.2022 - 18:46 Güncelleme: 6.03.2022 - 18:46 / Editör: Ozge Selin
Ünlü iş insanı Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşlarından Alpay Kazan vefat etti. Ölüm haberini, Survivor Ekstra programı yorumcularından Hakan Hatipoğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

Hatipoğlu yaptığı paylaşımda, "Başımız sağ olsun Alpay Kazan'ı kaybettik. Mekanı cennet olsun" sözlerine yer verdi.

Vefat eden Alpay Kazan için Fenerbahçeli taraftarlardan taziye mesajları gelirken, cenazesinin 7 Mart'ta Şakirin Camii'nden kalkacağı belirtildi.
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