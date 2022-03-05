. Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, yeni paylaşımıyla yine olay oldu! Yasemin Özilhan, bu kez giydiği 16 bin TL’lik botlarıyla gündemde!

Bir döneme damga vuran 'Doktorlar' dizisindeki 'Ela' karakteriyle birçok kişinin kalplerini fetheden ünlü oyuncu Yasemin Özilhan, 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile dünyaevine girdikten sonra oyunculuğu bıraktı. Oyunculuk kariyerini bırakan Yasemin Özilhan, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde. Kariyerine influencer olarak devam eden sosyetik güzel, bugün yaptığı paylaşımla yine ilgi topladı. Daha önce takipçilerine 45 bin TL'lik krem önerisi ile dikkatleri üzerine çeken Özilhan, bugün de 16 bin TL'lik botlarıyla sosyal medyanın gündemine geldi. İşte Yasemin Özilhan'ın sosyal medyaya da damga vuran o botları!