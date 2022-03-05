Sosyetik güzel Yasemin Özilhan, yeni paylaşımıyla yine olay oldu! Yasemin Özilhan, bu kez giydiği 16 bin TL’lik botlarıyla gündemde!
Bir döneme damga vuran 'Doktorlar' dizisindeki 'Ela' karakteriyle birçok kişinin kalplerini fetheden ünlü oyuncu Yasemin Özilhan, 2011 yılında iş insanı İzzet Özilhan ile dünyaevine girdikten sonra oyunculuğu bıraktı. Oyunculuk kariyerini bırakan Yasemin Özilhan, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde. Kariyerine influencer olarak devam eden sosyetik güzel, bugün yaptığı paylaşımla yine ilgi topladı. Daha önce takipçilerine 45 bin TL'lik krem önerisi ile dikkatleri üzerine çeken Özilhan, bugün de 16 bin TL'lik botlarıyla sosyal medyanın gündemine geldi. İşte Yasemin Özilhan'ın sosyal medyaya da damga vuran o botları!
Ünlü iş insanı İzzet Özilhan'ın eşi eski oyuncu Yasemin Özilhan, oyunculuğu bıraktıktan sonra sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimler arasına girdi.
Özilhan, sık sık magazin gündeminde özel hayatıyla da yer alıyor.
Her paylaşımı olay olan Yasemin Özilhan'ın yeni paylaşımıyla yine olay oldu.
16 BİN TL'LİK BOTLARIYLA DİKKATLERİ ÜZERİNE TOPLADI!
Daha önce takipçilerine 45 bin TL'lik krem önerisi ile dikkatleri üzerine çeken Özilhan, bugün de 16 bin TL'lik botlarıyla sosyal medyanın gündemine geldi.
İŞTE YASEMİN ÖZİLHAN'IN BOTLARI
Özilhan, sık sık magazin gündeminde özel hayatıyla da yer alıyor.
Her paylaşımı olay olan Yasemin Özilhan'ın yeni paylaşımıyla yine olay oldu.
16 BİN TL'LİK BOTLARIYLA DİKKATLERİ ÜZERİNE TOPLADI!
Daha önce takipçilerine 45 bin TL'lik krem önerisi ile dikkatleri üzerine çeken Özilhan, bugün de 16 bin TL'lik botlarıyla sosyal medyanın gündemine geldi.
İŞTE YASEMİN ÖZİLHAN'IN BOTLARI