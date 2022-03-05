İrem Helvacıoğlu'ndan Evlilik Açıklaması

Oyuncu İrem Helvacıoğlu, sevgilisi Yolaç Özcan ile geçtiğimiz gece Cahide'de sahne alan Yıldız Tilbe'yi dinlemeye geldi. Çıkışta basın mensuplarına konuşan Helvacıoğlu, evlilik açıklamasında bulundu

Oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz yıl eylül ayında dört yıllık sevgilisi Eser Alp'ten ayrılmıştı. Bir süredir gurme Yolaç Özcan ile aşk yaşayan güzel oyuncu, geçtiğimiz gece Cahide çıkışı sevgilisiyle görüntülendi.



"ENGİN İLE İYİ ANLAŞIYORUZ"'



Annenin Sırrıdır Çocuk' dizisiyle ekranlara dönüş yapma hazırlığında olan İrem Helvacıoğlu, "Engin Öztürk ile iyi anlaşıyoruz. Seyircilerin gönlüne gireceğimizi düşünüyorum" dedi.



"EĞER EVLENİRSEK..."



Helvacıoğlu, "Yolaç Özcan ile evlenecek misiniz?" şeklindeki bir soruya, "Bilmem... Belki olur sürpriz. İlişkimiz güzel gidiyor. Evlenme durumumuz olursa sizin haberiniz olur." ifadelerini kullandı.