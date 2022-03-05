Ekranlara Veda mı Etti?

Son yaptığı '40' adlı televizyon programından ayrılıp mesleğine ara veren Jülide Ateş, önceki gün The Ritz-Carlton Otel'in düzenlediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katıldı. Ateş, "Kendimi nadasa bıraktım" dedi. Ünlü sunucudan özel hayat itirafı da geldi.

Ünlü sunucu Jülide Ateş, Karayipler tatilini tamamladıktan sonra yurda geri döndü. Ateş, çok konuşulan tatil fotoğrafları hakkında konuştu.



"TATİLE YALNIZ GİTTİM"



2020 yılında gazeteci Emre İskeçeli'den boşanan Jülide Ateş, "Tatile kiminle gittiniz?" sorusuna, "Herkes bunu merak ediyor. Tatile tek başıma gittim. Huzurlu bir süreç geçirdim. Hayatımda birisi olsa saklamam" ifadelerini kullandı.



"EKRANLARA VEDA ETMEDİM"



30 yılı aşkın süredir sunuculuk yapan Ateş, "Hayatımın büyük bir bölümü stüdyoda geçti. Artık çok yoruldum. O yüzden yeni yerler görmek istiyorum. Şu sıralar nadastayım. Ekranlara veda etmedim sadece ara verdim" şeklinde konuştu.