. Dış haber koordinatörü İngilizcesi! Çetiner Çetin, komedyen Şahan Gökbakar'ın diline düştü!
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Dış haber koordinatörü İngilizcesi! Çetiner Çetin, komedyen Şahan Gökbakar'ın diline düştü!

Habertürk TV’nin dış politika ve güvenlik politikaları yayın koordinatörü Çetiner Çetin, Rusya’nın saldırdığı Ukrayna’dan canlı yayınında konuştuğu ‘İngilizce’yle komedyen Şahan Gökbakar gündem olan bir video yayınladı.

Ekleme: 5.03.2022 - 13:20 Güncelleme: 5.03.2022 - 13:22 / Editör: Ozge Selin
Habertürk TV’nin dış politika ve güvenlik politikaları yayın koordinatörü Çetiner Çetin, Rusya’nın saldırdığı Ukrayna’dan canlı yayınında konuştuğu ‘İngilizce’yle komedyen Şahan Gökbakar’ın diline düştü.

Kanala bağlanıp canlı yayınla ülkedeki gelişmeleri aktaran Çetin, Ukraynalı bir gence ‘what‘ kelimesiyle başlayan İngilizce bir soru yöneltti. Ancak genç manasız bir cümle olan soruyu anlamayınca “Efendim” dedi.

Çetin yeniden bir anlam taşımayan cümlesini tekrar edince genç ne diyeceğini bilemedi. Çetin bu kez İngilizcesi iyi olmadığı için gencin kendisini anlamadığını savundu.

Gökbakar’sa Instagram hesabından bu anları yeniden yaratarak tiye aldığı bir video paylaştı. Komedyen “İngilizce bilmeden Avrupa’daki savaşı aktarsın diye yollanan Türk muhabir Metiner Metin röportaj yapmaya çalışıyor…” notunu düştü.

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