. Yılmaz Vural'ın olaylı gecesi!
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Yılmaz Vural'ın olaylı gecesi!

Evli olan ve bir dönem "İki eşim var, ikisini de seviyorum" açıklamasıyla magazin gündemine bomba gibi düşen teknik direktör Yılmaz Vural, önceki gece Cihangir'deydi. Kameralara aldırış etmeyen Vural, iki esmer güzelle görüntülendi ve samimi tavırlar sergiledi. 200 TL bahşiş verdiği çiçekçiden de gül aldı.

Ekleme: 4.03.2022 - 10:08 Güncelleme: 4.03.2022 - 10:09 / Editör: Ozge Selin
Yılmaz Vural, iki güzelle Cihangir'de bir mekanda eğlenmeye geldi. İsmet ve Sinem adında iki eşi olan, evli ve üç çocuk babası 69 yaşındaki Vural, alkolün de etkisiyle içeride esmer güzellerle samimiyeti ilerletti.

Ünlü teknik direktör, mekan çıkışı yanındaki güzellere çiçekçilerden gül aldı. Aldığı gülü kendisinden yaklaşık 30 yaş küçük olan arkadaşına veren Vural, oldukça rahat tavırlar sergiledi.

Milliyet'in haberine göre; kameralara aldırış etmeden, güzelleri aracına alan Vural, çiçekçilere de 200 TL bahşiş verdi. Yılmaz Vural'ın iki esmer güzel ile sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenmesi, çevredekiler tarafından, "Yılmaz Hoca ofsayta düştü" şeklinde yorumlandı.

Yılmaz Vural, geçtiğimiz yıllarda verdiği bir röportajda, "İki eşim var. Biri Almanya'da, diğeri İstanbul'da. Çok iyi kadınlar. Onlara kıyamadım, ikisinden de vazgeçemedim. İki eşimi de çok seviyorum. Birbirlerini hiç kıskanmazlar, iyi geçinirler. Birlikte gayet güzel yaşıyoruz" demişti.

Tecrübeli antrenör, 2018'de  yayınlanan ‘40’ programında ise “İki kişiye birden aşık olunur mu? Hala iki eşiniz var mı?” sorusuna, "Bu durumu başkası yapsa, ona kızarım. ‘Ne yapıyorsun? Yanlış iş... İnsan iki kadınla olur mu? Bu onlara saygısızlık’ gibi bir sürü olumsuzluklar söylenir, olumlu bir tarafı yok. Ama hayatta başınıza öyle şeyler geliyor ki, bazı şeylerden vazgeçmeniz mümkün olmuyor. Yani çok hoş bir şey mi, değil. Ama böyle bir durum var maalesef. Bu dünyanın en zor şeyi" yanıtını vermişti.

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