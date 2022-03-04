. Serkan Çayoğlu'ndan Ayrılık Açıklaması
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Beyaz Gazete
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Serkan Çayoğlu'ndan Ayrılık Açıklaması

Yaz ayında evlenecek olan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti, önceki akşam 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisinin galasına katıldı. Çayoğlu'nun 'zorunlu ayrılık' açıklaması geceye damga vurdu.

Ekleme: 4.03.2022 - 00:03 Güncelleme: 4.03.2022 - 00:06 / Editör: Ozge Selin
Başrollerini Hazal Kaya, Tansu Biçer, Selahattin Paşalı, Engin Hepileri ve Yasemin Szawloski'nin paylaştığı Pera Palas'ta Gece Yarısı'nın gala töreni Pera Palas'ta gerçekleştirildi.

Şıklığı ile galaya damga vuran Hazal Kaya, "Üzerinde yıllarca çalışılmış bir iş ve bu işin içinde bulunmaktan gurur duyuyorum. " dedi. Selahattin Paşalı ise "Rüya gibi bir işin parçası olduğum için gururluyum. Umarım yurtdışında da çok başarılı olacağız." ifadelerini kullandı.

ZORUNLU AYRILIK CAN SIKIYOR

Başrolünde yer aldığı ' Kıbrıs: Zafere Doğru' dizisi nedeniyle uzun süre Kıbrıs'ta kalan Serkan Çayoğlu, sevgilisi Özge Gürel'den uzun bir süre ayrı kalmak zorunda kaldıklarını ve bu sürecin kendileri için zor geçtiğini söyledi.

"DÜĞÜNÜN DETAYLARI NETLEŞİYOR"

Yaz aylarında düğün planlarının olduğunu söyleyen ikiliden Çayoğlu, "Düğünle ilgili detayları yavaş yavaş belirliyoruz, bizim başka planlarımız var netleştiğinde söyleriz. " diyerek mutlu olduklarını dile getirdiler.
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