. Lady Gaga 500 bin dolara hayalet algılama makinesi aldı! İşte ünlülerin 'yok artık' dedirten harcamaları...

İşte ünlülerin 'yok artık' dedirten harcamaları...Hayalet olduğuna inanan Lady Gaga, hayalet algılama makinesine 500 bin dolar verdi., Ivy isimli büyük kızına birinci yaş gününde 80 bin dolara pırlantalarla süslü Barbie bebek aldı. Jay Z de kızı için 5.200 dolara pırlantalarla süslü küvet yaptırdı., 2007'de 276 bin dolar ödeyerek dinozor kafatası aldı. Ancak fosil kaçak çıkınca, bunu Moğolistan'a geri iade etti., eski eşi Katie Holmes'a kızları Suri'ye hamileyken ultrason cihazı aldı. Cihazın fiyatı; 200 bin dolardı., olaylı bir şekilde ayrıldığı Brad Pitt'e yıllar önce Hemingway'in daktilosunu 250 bin dolar karşılığında satın almıştı.için sevgilisi Ben Affleck tarafından yakut, pırlanta, inci ve safir işlemeli bir klozet tasarlandı. Affleck'in yılar sonra yeniden bir araya geldiği seksi yıldız için yaptırdığı klozet kapağının fiyatı ise tam 103 bin dolardı., Los Angeles'taki malikanesine 1 milyon dolara klozet ve lavabo yaptırdı., 2000'lerin başında çok tartışmalı bir hareket yaparak Afrika'da bir elmas madeni satın aldı., 2011'de bir Cadillac CTS-V satın aldı ve onu yaklaşık 250.000 dolara Batmobil'e dönüştürdü., köpekleri için 350 bin dolara malikane yaptırdı., eşi Victoria için altın kaplama telefon yaptırdı: bunun için 33 bin dolar ödedi., ringlerden kazandığını tuhaf şeylere harcamakta da ustaydı. Her biri 70 bin dolar olan iki kaplan alan efsane boksör, 24 ayar altın küvetine de tam 2.2 milyon dolar verdi.Star Wars, İndiana Jones gibi unutulmaz filmlerin ismi George Lucas, kendine özel itfaiye kurdu. 12 tam zamanlı itfaiyecinin bulunduğu ekipte 2 tanede itfaiye kamyonu var. Skywalker Rach ismini taşıyan ekip için Lucas'ın harcadığı para ise 100 milyon dolar.