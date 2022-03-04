. Lady Gaga 500 bin dolara hayalet algılama makinesi aldı! İşte ünlülerin 'yok artık' dedirten harcamaları...
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Beyaz Gazete
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Lady Gaga 500 bin dolara hayalet algılama makinesi aldı! İşte ünlülerin 'yok artık' dedirten harcamaları...

Holllywood’un ünlüleri, akla gelmeyecek hobileri için para saçtı. Lady Gaga, 500 bin dolara hayalet algılama makinesi aldı. Star Wars, İndiana Jones gibi unutulmaz filmlerin ismi George Lucas, kendine özel itfaiye kurdu. 12 tam zamanlı itfaiyecinin bulunduğu ekipte 2 tanede itfaiye kamyonu var. Skywalker Rach ismini taşıyan ekip için Lucas'ın harcadığı para ise 100 milyon dolar.

Ekleme: 4.03.2022 - 10:19 Güncelleme: 4.03.2022 - 10:30 / Editör: Ozge Selin
İşte ünlülerin 'yok artık' dedirten harcamaları...

Hayalet olduğuna inanan Lady Gaga, hayalet algılama makinesine 500 bin dolar verdi.

Beyonce, Ivy isimli büyük kızına birinci yaş gününde 80 bin dolara pırlantalarla süslü Barbie bebek aldı. Jay Z de kızı için 5.200 dolara pırlantalarla süslü küvet yaptırdı.

Nicolas Cage, 2007'de 276 bin dolar ödeyerek dinozor kafatası aldı. Ancak fosil kaçak çıkınca, bunu Moğolistan'a geri iade etti.

Tom Cruise, eski eşi Katie Holmes'a kızları Suri'ye hamileyken ultrason cihazı aldı. Cihazın fiyatı; 200 bin dolardı.

Angelina Jolie, olaylı bir şekilde ayrıldığı Brad Pitt'e yıllar önce Hemingway'in daktilosunu 250 bin dolar karşılığında satın almıştı.

Jennifer Lopez için sevgilisi Ben Affleck tarafından yakut, pırlanta, inci ve safir işlemeli bir klozet tasarlandı. Affleck'in yılar sonra yeniden bir araya geldiği seksi yıldız için yaptırdığı klozet kapağının fiyatı ise tam 103 bin dolardı.

Kim Kardashian, Los Angeles'taki malikanesine 1 milyon dolara klozet ve lavabo yaptırdı.

Akon, 2000'lerin başında çok tartışmalı bir hareket yaparak Afrika'da bir elmas madeni satın aldı.

Justin Bieber, 2011'de bir Cadillac CTS-V satın aldı ve onu yaklaşık 250.000 dolara Batmobil'e dönüştürdü.

Lady Gaga 500 bin dolara hayalet algılama makinesi aldı! İşte ünlülerin 'yok artık' dedirten harcamaları...

Paris Hilton, köpekleri için 350 bin dolara malikane yaptırdı.

David Beckham, eşi Victoria için altın kaplama telefon yaptırdı: bunun için 33 bin dolar ödedi.

Mike Tyson, ringlerden kazandığını tuhaf şeylere harcamakta da ustaydı. Her biri 70 bin dolar olan iki kaplan alan efsane boksör, 24 ayar altın küvetine de tam 2.2 milyon dolar verdi.

Lady Gaga 500 bin dolara hayalet algılama makinesi aldı! İşte ünlülerin 'yok artık' dedirten harcamaları...

KENDİSİNE İTFAİYE KURDU
Star Wars, İndiana Jones gibi unutulmaz filmlerin ismi George Lucas, kendine özel itfaiye kurdu. 12 tam zamanlı itfaiyecinin bulunduğu ekipte 2 tanede itfaiye kamyonu var. Skywalker Rach ismini taşıyan ekip için Lucas'ın harcadığı para ise 100 milyon dolar.
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