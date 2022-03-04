. Demet Özdemir'den dizi itirafı!
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Beyaz Gazete
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Demet Özdemir'den dizi itirafı!

Oğuzhan Koç’un evlilik teklifine verdiği ‘Evet’ cevabıyla gündemde olan oyuncu Demet Özdemir, Elle dergisine konuştu. Birçok dizide yer alan Özdemir, samimi itiraflarda bulundu.

Ekleme: 4.03.2022 - 10:05 Güncelleme: 4.03.2022 - 10:07 / Editör: Ozge Selin
Paris tatili dönüşünde ayrılan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç çifti, geçtiğimiz günlerde barıştı. Sevgilisiyle barışan Oğuzhan Koç, 14 Şubat'ta sevgilisine evlilik teklif etti.

Bu evlilik teklifi sırasında planlanan detaylar günlerce konuşuldu. Şimdilerde ise Demet Özdemir, ünlü bir dergiye konuk oldu.

Objektif karşısına geçen Özdemir, canlandırdığı karakterlerle ilgili de samimi itiraflarda bulundu.

"Oynadığım her karakter olaylara bakış açısı olarak birbirlerinden çok farklıydı. Dolayısıyla ben de okurken, canlandırırken çok şey öğrendim ve kendime dersler çıkardım."

"Ana akımı çok seviyorum. Özellikle bir karakter belirlemem doğru olmaz ama bilmediğim dünyalarda var olmak beni çok heyecanlandırır" dedi.

Öte yandan; Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, görkemli bir evlilik teklifinin ardından düğün hazırlıklarına başladı.
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