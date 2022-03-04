. Bergüzar Korel ile Halit Ergenç Londra'ya yerleşti! İşte ünlü çiftin yeni evi...
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Beyaz Gazete
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Bergüzar Korel ile Halit Ergenç Londra'ya yerleşti! İşte ünlü çiftin yeni evi...

Bergüzar Korel, yeni evinden paylaşımlar yaptı. İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşen Bergüzar Korel, hem oğluyla en özel anlarını hem de çocuklar uyuduktan sonra evde keyif yaptığı dakikaları paylaştı.

Ekleme: 4.03.2022 - 12:49 Güncelleme: 4.03.2022 - 12:51 / Editör: Ozge Selin
Bergüzar Korel, ailesiyle sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla sık sık gündem oluyor. Ünlü oyuncu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Korel, yeni evinin salonundan paylaştı, kısa sürede gündem oldu.

3 çocuk annesi Bergüzar Korel şimdilerde evlatları ve eşiyle birlikte Londra'da aile hayatının tadını çıkarıyor.

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç Londra'ya yerleşti! İşte ünlü çiftin yeni evi...

Radikal bir kararla Londra'ya taşınan Ergenç ailesi, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Bergüzar Korel ile Halit Ergenç Londra'ya yerleşti! İşte ünlü çiftin yeni evi...

Çocukları uyuttuktan sonra kendine vakit ayıran Bergüzar Korel Instagram'dan paylaştığı bu karelerle dikkat çekti.
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