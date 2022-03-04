Aylık geliri dudak uçuklattı!

Skandallar kraliçesi olarak bilinen Bahar Candan, yine çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Lüks yaşantısıyla sık sık gündem olan Bahar Candan'ın aylık geliri duyanları şoke etti.

Lüks yaşantısıyla dikkat çeken fenomen Bahar Candan yorumcu olduğu program yayından kaldırınca ekibiyle Youtube'da program yapmaya devam etti. Bahar Candan aylık geliriyle şoke etti.



İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanındıktan sonra gerek paylaşımları gerekse de açıklamalarıyla gündem olan Bahar Candan lüks yaşantısıyla adından söz ettiriyor.



BAHAR CANDAN AYLIK GERLİRİNİ AÇIKLADI



Aylık gelirinin 160 bin TL'den fazla olduğunu söyleyen Bahar Candan açıklamasında şu yorumları yaptı:



"Ben Seyhan Soylu ile tanışmadan önce benim kredim kartım ve kendime ait hesabım bile yoktu. Para ne bilmezdim."



"Seyhan'la tanıştıktan sonra yaklaşık 3 ay gibi bir sürede milyoner oldum. Bir insan için para konu bile olmayabilir. Alt tarafı bir kağıt parçası" dedi.



