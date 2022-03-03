Aslı Bekiroğlu'ndan İhanet Açıklaması

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, önceki akşam Bergen filminin galasına katıldı. Geçtiğimiz haftalarda Kubilay Aka ile görüntülenen Bekiroğlu, eski sevgilisi Çağrı Telkıvıran'a ihanet mi etti?

Geçtiğimiz hafta Çağrı Telkıvıran ile hakkında çıkan ayrılık haberlerini "Her şey yolunda" diyerek yalanlayan Aslı Bekiroğlu, Kubilay Aka ile yakınlaştı. Maske Kimsin Sen'in jüri üyelerinden Doğu Demirkol'un yayınladığı bir videoda Bekiroğlu ile Kubilay Aka el ele görüntülendi.



"KUBİLAY İLE AŞK YAŞAMIYORUZ"



Aslı Bekiroğlu, "Kubilay Aka ile aşk yaşıyor musunuz? Çağrı Telkıvıran'a ihanet ettiğiniz yönündeki iddialar doğru mu?" sorusuna, "Orada arkadaş çevremle beraberdik. Zaten videoyu Doğu Demirkol çekti. Kubilay'ın koluna girmiştim. Aşk ve ihanet haberleri asılsız."

cevabını verdi.



Aslı Bekiroğlu'ndan ayrılan Çağrı Telkıvıran, Biran Damla Yılmaz ile yeni bir aşka yelken açtı.

