. Adriana Lima'dan hamilelik pozu...

Geçtiğimiz yıl Andre Lemmers ile yeni bir aşka yelken açan, yapımcı sevgilisiyle ilk kez eylülde düzenlenen 78. Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıya çıkan Adriana Lima, sosyal medya hesabından bebek beklediği haberini vermişti.Üçüncü kez anne olmak için gün sayan Brezilyalı yıldız, önceki gün sevgilisiyle birlikte ünlü bir giyim markasının yeni koleksiyonunun sergilendiği defileyi gitti.Davet için siyah bir elbise tercih eden Adriana Lima'nın, karnının iyice belirginleştiği görüldü. İlk kez hamilelik pozu veren ünlü model, keyifli halleriyle annelik heyecanını yansıttı.Eski eşi Marco Jaric ile evliliğinden Valentina ve Sienna adında iki kızı bulunan 40 yaşındaki güzel, mutlu haberi Tiktok hesabından açıklamıştı. Adriana Lima, videoda makyajsız haliyle elindeki testi göstermiş, testte 'hamile' kelimesi görülmüştü.Adriana Lima, geçtiğimiz yıllarda Türk yazar Metin Hara ve iş insanı Emir Uyar ile yaşadığı aşklarla uzun süre magazin dünyasında konuşulmuştu.