. Adriana Lima'dan hamilelik pozu...
  • USD: 14,11 - 14,14
  • EURO: 15,65 - 15,68
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Adriana Lima'dan hamilelik pozu...

Yapımcı Andre Lemmers ile aşk yaşayan Brezilyalı model Adriana Lima, geçtiğimiz haftalarda üçüncü kez anne olmaya hazırlandığını açıklamıştı. Bir giyim markasının davetine katılan 40 yaşındaki güzel, neşeli halleriyle dikkat çekerken, objektif karşısında ilk kez hamilelik pozu verdi.

Ekleme: 4.03.2022 - 10:14 Güncelleme: 4.03.2022 - 10:19 / Editör: Ozge Selin
Geçtiğimiz yıl Andre Lemmers ile yeni bir aşka yelken açan, yapımcı sevgilisiyle ilk kez eylülde düzenlenen 78. Venedik Film Festivali'nde kırmızı halıya çıkan Adriana Lima, sosyal medya hesabından bebek beklediği haberini vermişti.

KARNI BELİRGİNLEŞTİ
Üçüncü kez anne olmak için gün sayan Brezilyalı yıldız, önceki gün sevgilisiyle birlikte ünlü bir giyim markasının yeni koleksiyonunun sergilendiği defileyi gitti.

Davet için siyah bir elbise tercih eden Adriana Lima'nın, karnının iyice belirginleştiği görüldü. İlk kez hamilelik pozu veren ünlü model, keyifli halleriyle annelik heyecanını yansıttı.

Adriana Lima'dan hamilelik pozu...

BÖYLE DUYURDU
Eski eşi Marco Jaric ile evliliğinden Valentina ve Sienna adında iki kızı bulunan 40 yaşındaki güzel, mutlu haberi Tiktok hesabından açıklamıştı. Adriana Lima, videoda makyajsız haliyle elindeki testi göstermiş, testte 'hamile' kelimesi görülmüştü.

Adriana Lima, geçtiğimiz yıllarda Türk yazar Metin Hara ve iş insanı Emir Uyar ile yaşadığı aşklarla uzun süre magazin dünyasında konuşulmuştu.

HDP milletvekili Semra Güzel hakkında soruşturma başlatıldı
Putin'in yanından hiç ayırmadığı çantasının sırrı! Tek bir tuşla nükleer füze fırlatabilir mi?
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine Kovid-19 genelgesi!
Putin nükleer silah açıklaması şok etkisi yarattı! Dikkat çeken çanta detayı...
Rusya'yı destekleyen Ukraynalı Belediye Başkanı Volodymyr Struk ölü bulundu!
ABD'li senatörden 'Putin'e suikast' imalı paylaşım
Rusya Ukrayna savaşında son dakika!
Ukrayna'da tarih yazdı! Türk öğrencilere sahip çıktı: Çocukların hepsi benim öz kardeşim
Kocaeli'de 15 yaşındaki zihinsel engelli kız cinsel istismara uğradı
Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki yangın kontrol altına alındı: Rus ve Ukraynalı askerlerin çatışması devam ediyor
Bakan Varank'tan batı dünyasına sığınmacı tepkisi: Suriyeli sığınmacıyı ölüme terk edenler Ukraynalılara kucak açıyor
Beyaz Saray Rus oligarkları yaptırım listesine aldı: Vize yasağı getirildi
Resmi Gazete'de yayımlandı! Tarım ve Orman Bakanlığına Vahit Kirişçi atandı
Türkiye'ye ABD'den ziyaret! 4-11 Mart tarihleri arasında kritik görüşme
Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü
Meteoroloji hava durumu raporunu paylaştı: 36 il için sarı kodlu uyarı!
Ukrayna ve Rusya sivilleri tahliye etmek için anlaşmaya vardı: Geçici ateşkes ilan edilecek
Yerli insansız savaş uçağı geliyor! İşte havalanacağı tarih! Selçuk Bayraktar duyurdu
Macron duyurdu! Putin Ukrayna'ya saldırıları durduracak mı?
Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş açıklama: Bizi nükleer silahla tehdit ediyorlar! Müzakere mesajı...
Mart Ayı Kira Artış Oranı Ne Kadar? Kira Atış Oranı Nasıl Hesaplanır?

Mart Ayı Kira Artış Oranı Ne Kadar? Kira Atış Oranı Nasıl Hesaplanır?

Rusların havadan ve karadan vurduğu Ukrayna, uzaydan görüntülendi

Rusların havadan ve karadan vurduğu Ukrayna, uzaydan görüntülendi

İşte Rusya’ya yaptırım uygulayan teknoloji şirketleri

İşte Rusya’ya yaptırım uygulayan teknoloji şirketleri

Analizler ortaya çıkardı! Bitcoin, altına oranla ortalama 25 kat daha fazla...

Analizler ortaya çıkardı! Bitcoin, altına oranla ortalama 25 kat daha fazla...

81 ilde kullanıma alındı! 2 milyon kimlik kartına yeni düzenleme...

81 ilde kullanıma alındı! 2 milyon kimlik kartına yeni düzenleme...

Nükleer savaş tehdidi günden günde artıyor! Hangi ülke ne kadar nükleer silaha sahip?

Nükleer savaş tehdidi günden günde artıyor! Hangi ülke ne kadar nükleer silaha sahip?