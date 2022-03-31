. Will Smith'in tokat attığı Chris Rock sessizliğini bozdu! 'Sindirmeye çalışıyorum'
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Beyaz Gazete
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Will Smith'in tokat attığı Chris Rock sessizliğini bozdu! 'Sindirmeye çalışıyorum'

Will Smith hafta sonu düzenlenen 94. Oscar Ödül Töreni’nde eşi Jada Pinkett Smith hakkında espri yapan komedyen Chris Rock'ı herkesin önünde tokatlamıştı. Olay olan görüntüler büyük tepki uyandırmış, Smith'e eleştiriler yağmıştı. Chris Rock olayların ardından ilk kez konuştu.

Ekleme: 31.03.2022 - 11:25 Güncelleme: 31.03.2022 - 11:25 / Editör: Ozge Selin
Oscar Ödül Töreni'nde komedyen Chris Rock’a eşiyle ilgili espri yaptığı gerekçesiyle tokat atan ünlü oyuncu Will Smith’e eleştiriler yağmaya devam ediyor. Olayın ardından sessizliğini koruyan Chris Rock ise ilk kez Boston’daki komedi şovunda konuya ilişkin konuştu.

Rock, seyircilere “Hafta sonunuz nasıl geçti? Benim henüz yaşananlarla ilgili söyleyecek bir şeyim yok çünkü hala olayı sindirmeye çalışıyorum. Eğer bunun için geldiyseniz üzgünüm ama hala olan biteni anlamaya çalışıyorum. Bir noktada bu konuda konuşacağım” dedi.

Tokat olayının ardından Chris Rock’ın Boston’daki komedi şovunun biletleri tükendi. Salonun önünde izdiham vardı. Rock, 1000 kişilik salonda coşkuyla karşılandı.

DİSİPLİN PROSEDÜRÜ BAŞLADI

Yaşanan olaya ilişkin bazı detaylar da ortaya çıktı. Attığı tokadın ardından Will Smith’in Los Angeles’taki etkinlik alanından çıkmasının istendiği fakat kendisinin çıkmayı reddettiği belirtildi. Yapılan açıklamaya göre Smith’in seremoniyi terk etmeyi kabul etmemesinin ardından Akademi yönetim kurulu aktör hakkında disiplin prosedürünü başlattı.

Smith’in, Akademi’nin kurallarını ihlal eden uygunsuz fiziksel temas, saldırı ve tehditkâr davranışları sebebiyle 18 Nisan’da Akademi’nin yönetim kurulunun toplanacağı iddia edildi. Bu kurul toplantısının sonunda Smith hakkında Akademi’den uzaklaştırma ya da üyeliğini askıya alma gibi ceza kararları alınabileceği söylendi.
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