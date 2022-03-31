. Mete Horozoğlu'nun Son Hali Şaşırttı!

Sakallarını uzatıp, saçlarını ördüden Mete Horozoğlu yeni halini sevenleriyle paylaştı. Horozoğlu'nun bu görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.Gazeteci Arif Hür, geçtiğimiz haftalarda 'Mete Horozoğlu oyunculuğu bıraktı mı?' başlıklı bir yazı kaleme aldı.Hür, "Son dönemde gençlere online oyunculuk atölyesi veren Mete Horozoğlu'nun oyunculuğu bıraktığı yönünde bir bilgi kulağıma geldi. Horozoğlu, bundan böyle genç oyuncu adaylarının mesleki yönden gelişimlerine destek olacakmış" dedi.İşte Arif Hür'ün gündem olan o yazısının tamamı:"Bir dönem rol aldığı 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' ve 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' gibi dizilerle adından söz ettiren 46 yaşındaki Mete Horozoğlu, yaklaşık 5 yıldır ekranlardan uzak kalmış durumda. Son olarak 'Muhteşem Yüzyıl Kösem' dizisinde 'Zülfikar Ağa'yı canlandıran Horozoğlu, uzun süredir ABD'de gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.'OYUNCULUĞU BIRAKTI' İDDİASISon dönemde gençlere online oyunculuk atölyesi veren Mete Horozoğlu'nun oyunculuğu bıraktığı yönünde bir bilgi kulağıma geldi. Horozoğlu, bundan böyle genç oyuncu adaylarının mesleki yönden gelişimlerine destek olacakmış. Horozoğlu'nun, kendisini arayıp sormayan bazı yapımcı ve yönetmenlere kırgın olduğu da konuşulanlar arasında...SUALTI SPORLARINA MERAK SARDIMete Horozoğlu'nun bir süredir dalış eğitimi aldığını da öğrendim. Horozoğlu, Los Angeles'ın güney kısmında yer alan Long Beach'de sık sık tüple dalış yapıyor. Uzun süredir setlerden uzak kalan Horozoğlu, huzuru Sualtı sporlarında bulmuş..."