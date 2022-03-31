İkinci Kez Ameliyat Oldu!

Yaklaşık üç ay önce geçirdiği talihsiz kaza sonrası diz kapağı kırılan Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, bugün ikinci kez ameliyat oldu.

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar'ın yaklaşık üç ay önce geçirdiği talihsiz kaza sonrası diz kapağı kırılmıştı. Apar topar ameliyata alınan sanatçı, daha sonra fizik tedaviye başlamıştı.



Zaman zaman ağrıları şiddetlenen Ebru Yaşar, ilk ameliyatında dizinin tedavisinde uygulanan tellerin çıkarılması için doktorunun tavsiyesiyle bugün bir kez daha özel bir hastanede ameliyat masasına yattı.



Başarılı sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



